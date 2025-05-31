«أكيوب» تعلن بدء أعمال مشروع «فيغا» بمدينة دبي الرياضية

أعلنت «أكيوب للتطوير العقاري» عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الجديد «فيغا»، والذي يعد ثالث مشاريعها الرئيسية في إمارة دبي، ضمن رؤية استراتيجية، تهدف إلى توسيع بصمتها في قطاع التطوير العقاري بالدولة.

ويقع «فيغا» في قلب مدينة دبي الرياضية، وقد شهد المشروع منذ الإعلان عنه إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمشترين على السواء، حيث تم بيع أكثر من 95 % من وحداته السكنية في وقت قياسي، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع بالكامل في الربع الثاني من عام 2027.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة الشركة الطموحة لإطلاق 10 مشاريع جديدة، خلال العامين المقبلين، بما في ذلك مشاريع متميزة على طول شارع الشيخ زايد، ما يعكس التوسع الاستراتيجي السريع لـ«أكيوب» في السوق العقاري بدبي.

ويجسد البرج السكني المكون من 23 طابقاً رؤية مستقبلية، تمزج بين الفخامة والطبيعة. ويضم المشروع 129 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم.

وصرح رامجي آيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكيوب للتطوير العقاري: «بدء أعمال البناء في مشروع «فيغا» يعتبر تجسيداً عمليّاً لرؤية مستوحاة من طموح دبي المتجدّد».

وأضاف آيير: «هذه المدينة لا تتوقف عن إعادة ابتكار المستقبل، و«فيغا» هو تعبير صريح عن هذا الطموح، إذ يجمع بين الطبيعة والفخامة العصرية، ليقدم تجربة سكنية استثنائية. رؤيتنا واضحة، تطوير مساحات تعزز أسلوب الحياة، وتسهم في مستقبل دبي المزدهر».