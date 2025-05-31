طوكيو تقول إن محادثاتها مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية تحرز تقدماً

أعلنت طوكيو السبت أن محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية أحرزت تقدما، حيث اتفق الجانبان على جولة أخرى من المفاوضات تسبق قمة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل.

وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طالت السيارات والصلب والألمنيوم.

وفرض ترامب على اليابان ضريبة "تبادلية" إضافية بنسبة 24%، ولكن تم تعليق العمل بها لاحقا حتى أوائل يوليو مع رسوم دول أخرى.

وفي الوقت الذي تسعى فيه طوكيو إلى إلغاء جميع الرسوم، قال بيان صادر عن وزارة خارجيتها بأن المحادثات في واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق "أحرزت تقدما".

أضاف البيان أن "اليابان والولايات المتحدة اكتسبتا فهما كافيا لمواقف كل منهما".

وفي مناقشات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حض المبعوث الياباني ريوسي أكازاوا بشدة على ضرورة "إعادة النظر بسلسلة إجراءات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة"، وفقا للخارجية اليابانية.

وكشفت الوزارة أن الجانبين اتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات قبل قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو.

وبعد الاجتماع، صرّح أكازاوا للصحافيين اليابانيين في واشنطن بأنه طالب بإجراء "مراجعة للرسوم الجمركية الأمريكية فورا"، وأنه في حال "أخذت المحادثات هذا الاتجاه، فقد نتفق، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق".

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن بيسنت شدد خلال لقائه مع أكازاوا على "أهمية معالجة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية وزيادة الاستثمارات والعمل معا لمعالجة الأمن الاقتصادي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوزارة أن بيسنت "أعاد التأكيد على متانة العلاقات الثنائية".

وتُشكل رسوم ترامب الجمركية على السيارات بنسبة 25% عبئا ثقيلا على طوكيو، إذ يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع.

وانكمش رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغوط على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو.