«إڤيانس» للعملات المشفرة شريك «فاشون فاكتور» بدبي

انضمت إڤيانس، المنصة الإماراتية المتخصصة في الرموز الرقمية والعملات المشفرة، كشريك استراتيجي معرض فاشون فاكتور 12: ذا فولت، الذي عُقد يومي 25 و26 أكتوبر في ذا أجندة، مدينة دبي للإعلام. وقد جمع هذا المعرض، الذي أسسه شريف توماس واستمر يومين، مصممين من أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتين، حيث أعاد كل منهم تعريف الفخامة العصرية من خلال منظوره الإبداعي الخاص.

وكشفت المنصة عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (18.5 مليون درهم) لدعم المصممين ورواد الأعمال في قطاع الأزياء بالمنطقة.

وقال شريف توماس مؤسس فاشن فاكتور: «إن الحدث أقيم في مبنى الأجندة، بمدينة دبي للإعلام، حيث اجتمعت الحرفية والابتكار والجرأة الإبداعية في مكان واحد. شارك فيه مصممون من أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتين، حمل كل منهم بصمته الخاصة، إلا أن مجموع العروض حاك قصة واحدة عن تحول عالم الموضة».

وتبدل المشهد من جديد عندما قدمت «إڤيانس» للأزياء مجموعة خاصه من دولسي آند جابانا، في تعاون جمع بين فخامة الأزياء الراقية وابتكارات التكنولوجيا الرقمية، في إشارة إلى كيف يعيد العالم الرقمي تشكيل مفهوم الفخامة. وقد افتتحت النجمة نادين نجيم العرض إلى جانب فيكتور ساندوفال، مؤسس «إڤيانس»، متألقة بإطلالة من مجموعة دولسي آند جابانا الحصرية الخاصة بـ «إڤيانس».

ومن خلال منصة «إڤيانس» للأزياء، تم تسليط الضوء على عدد من المصممين المتميزين، من بينهم زينة للأزياء الراقية، مع وعد بتقديم المزيد من المواهب الاستثنائية في المواسم المقبلة.

وفي لحظة فارقة على الساحة العالمية، قدّم براند سيڤين بواسطة تامر حسني مجموعته الأولى ضمن فاشن فاكتور، في عرض جمع بين الأناقة والحضور الفني، ليتوج النجم تامر حسني في ختام الأمسية بـ جائزة الأيقونة العالمية الملهمة لعام 2025، تكريماً لإسهاماته ورؤيته في مجالات الفن والموسيقى والموضة.

ومن اللحظات الأكثر حديثاً في الحدث، كان الظهور الأول لعلامة أذاري، العلامة الإماراتية المولودة في دبي، والتي اختارت الخصوصية على حساب الانتشار، حيث طرحت مجموعتها الأولى بدعوات خاصة فقط، في خطوة تهدف إلى التواصل مع جمهور يفهم رؤيتها بعمق.

أما ذا جراند بريستيج، فقدّمت عرض مجموعة هيرمس بأسلوبٍ بعيد عن البهرجة، مع تركيز على الحرفية التي تتحدث عن نفسها.

وفي ختام عطلة نهاية الأسبوع، كان رسالة ذا فولت واضحة: «مستقبل الموضة قد يتخذ عناوين كثيرة، لكن عنوان شهر أكتوبر كان بلا شك دبي».