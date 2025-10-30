«مين ريالتي» تنقل فخامة تجربتها في ميامي الأمريكية إلى جزر دبي

أعلنت شركة مين ريالتي، المطور العقاري من ميامي الأمريكية والمعروف بمشاريعه الأيقونية حول العالم، عن بدء أعمال البناء وإطلاق مشروعها الرئيسي في دبي فلو ريزيدنسز باي مين، والتي تقدم 50 شقة فاخرة مطلة على الساحل بأسعار تبدأ من2.2 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيان لها أن تصميم المشروع، المستوحى من شكل سفينة سياحية، يجسد المفهوم الأساسي للمطور: دمج نمط الحياة الساحلي العصري في ميامي مع معايير الفخامة الرفيعة في دبي. ويركز هذا النهج البوتيكي، الذي يتيح 50 وحدة فقط، على تقديم تجربة سكنية حصرية واستثنائية من الناحية الجمالية، ومن المقرر اكتمال المشروع في الربع الرابع من عام 2027.

وقال محمد عامر صِديق، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مين ريالتي: «استراتيجيتنا لا تقوم على الكم بل على إنشاء مشاريع فريدة ومتخصصة. نحن لا نبني مساكن فحسب بل نقدم أسلوب حياة مميزاً لقلة مختارة». وأضاف: «مشروع فلو ريزيدنسز يمثل مزيجاً مثالياً بين أجواء منتجعات ميامي الفاخرة ومعايير الفخامة، التي لا تضاهى في دبي. جزر دبي ستكون الوجهة التالية للاستثمار العقاري على الواجهة البحرية، لكننا نستهدف فجوة محددة في السوق، ومع تجاوز الاستثمارات هنا 6 مليارات درهم في النصف الأول من هذا العام من الواضح أن المستثمرين العالميين يبحثون عن أنماط حياة فريدة. ونحن هنا لنضيف لمسة ميامي الخاصة إلى بريق دبي».

ويعد فلو ريزيدنسز المشروع الثاني لشركة مين ريالتي، بعد توسعها من ميامي إلى دبي في عام 2023، إذ سبق أن أطلقت مشروعها الأول «بريميرو ريزيدنسز باي مين» في منطقة الفرجان، والمقرر أيضاً اكتماله في عام 2027.

سيوفر فلو ريزيدنسز 25 وحدة بغرفة نوم واحدة، تتراوح مساحتها بين 844 و1,184 قدماً مربعة، و21 وحدة بغرفتي نوم، تتراوح مساحتها بين 1,343 و2,273 قدماً مربعة مع مسبح خاص، وأربع وحدات بثلاث غرف نوم، تتراوح مساحتها بين 1,870 و2,010 قدماً مربعة.

يقع المشروع الجديد على قطعة أرض تبلغ مساحتها25,000 قدم مربعة، ويضم مجموعة من المرافق الفندقية الفاخرة المستوحاة من تجربة ساوث بيتش في ميامي، تشمل: منصة دي جي، وبار للمسبح مع منطقة جلوس، ومنطقة للتشمس، ومنطقة جلوس خارجية برمل طبيعي، إلى جانب مسبح إنفينيتي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة يوغا، وصالات رياضية داخلية وخارجية، وغرف ساونا وبخار.