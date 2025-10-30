انطلاق معرض «كيه-اكسبو الإمارات» في دبي 15 نوفمبر

تنظّم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST)، بالتعاون مع وكالة المحتوى الإبداعي الكورية (KOCCA) المعرض الوزاري الشامل «كيه-اكسبو الإمارات 2025»، الذي يحتفي بالثقافة الكورية بجميع أشكالها وعناصرها، في دبي خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2025، وذلك بهدف توسيع حضور المحتوى الكوري عالي الجودة في الأسواق الخارجية، إلى جانب الصناعات المرتبطة به مثل السلع الاستهلاكية والخدمات.

ويجمع معرض «كيه-اكسبو» (K-Expo) تحت سقف واحد أبرز قطاعات الصناعات الإبداعية الكورية، من الموسيقى والدراما والألعاب والويبتونز (القصص المصوّرة الرقمية)، وصولاً إلى المأكولات ومستحضرات التجميل والسياحة، ليقدّم تجارب تفاعلية تلائم مختلف أذواق الجمهور. وعقب نجاح تنظيمه في كندا في أغسطس وإسبانيا في سبتمبر، يأتي المعرض إلى دبي باعتبارها مركزاً محورياً للتبادل الثقافي في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميّزة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

6 وزارات و12 مؤسسة حكومية و226 شركة

يُقام المعرض برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، وإشراف وكالة المحتوى الإبداعي الكورية، ليكون أكبر معرض للمحتوى الكوري الرقمي (K-Content) والصناعات المرتبطة به في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 6 وزارات حكومية و12 مؤسسة عامة و226 شركة كورية. وتشمل قائمة الوزارات الكورية المشاركة كلاً من وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، ووزارة المحيطات ومصائد الأسماك، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة، ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. كما تشارك في التنظيم الحدث مجموعة من المؤسسات والهيئات العامة، من بينها هيئة السياحة الكورية، ومؤسسة المتاحف الوطنية في كوريا، وهيئة التجارة الكورية للمنتجات الزراعية والسمكية والغذائية، ومعهد صناعة مستحضرات التجميل الكوري، وهيئة ترويج صناعة النشر في كوريا، ومؤسسة التبادل الثقافي الدولي في كوريا، ومؤسسة الترويج الرياضي الكورية، وهيئة ترويج التجارة والاستثمار في كوريا، ومركز توزيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ورابطة التجارة الدولية الكورية، والمعهد الكوري لترويج التصاميم.

شراكة مع «القرية العالمية»

يُقام معرض «كيه-اكسبو» في القرية العالمية، إحدى أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دبي. ومن خلال الفعاليات المقرر تنظيمها يوميّ 15 و16 نوفمبر 2025، من المتوقّع أن يصبح المحتوى الكوري الرقمي جزءاً أقرب من الحياة اليومية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، مع عروض حيّة لنجوم البوب الكوري من بينهم: تشين من فرقة «إكسو»، و«بنش»، وفرقة «بيلي».

كما ينتقل المعرض في يوميّ 17 و18 نوفمبر 2025 إلى مركز دبي التجاري العالمي – القاعة 8، حيث ستُعقد اجتماعات أعمال مخصّصة تجمع شركات كورية متخصّصة في الرسوم المتحرّكة، والألعاب الإلكترونية، والبثّ التلفزيوني، وترخيص الشخصيات، وقطاعيّ مستحضرات التجميل والأغذية الكوريين، مع المشترين والشركاء من مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توسّع يتجاوز دبي والعالم العربي

وقال هيون-سوك يو، الرئيس التنفيذي بالإنابة لوكالة المحتوى الإبداعي الكورية: «يحمل معرض «كيه-اكسبو» أهمية خاصة كونه يوفّر منصة جديدة للتعاون بين كوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستنداً إلى الشراكة الاستراتيجية المميّزة التي تجمع البلدين، عبر الربط بين الثقافة والصناعة». وأضاف قائلاً: «نقدّم نموذجاً جديداً للموجة الكورية يجمع بين المحتوى ومستحضرات التجميل والمأكولات والسياحة في إطار سردي واحد، بما يتجاوز حدود جماهير المعجبين نحو بناء ثقة صناعية في المنطقة. ونسعى إلى اعتماد هذا الحدث كمنصة سنوية، وتعزيز أسس التعاون الثقافي والصناعي بين البلدين خلال السنوات المقبلة».