أبوظبي تحتضن أبرز الخبراء في «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية»

تستعد أبوظبي لاستقبال أكثر من 60 متحدثاً من روّاد الابتكار في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية»، الذي تنظّمه «أومنيس تكنولوجيز»، الشركة المختصة في تطوير تقنيات وحلول التسويق والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي الحدث ليؤكّد تزايد حضور أبوظبي كمركز عالمي لصناعة المستقبل الرقمي واقتصاد التطبيقات.

ومع تجاوز قيمة اقتصاد التطبيقات للهواتف الذكية العالمي حاجز 935 مليار دولار، يأتي تنظيم الحدث في مركز أبوظبي للطاقة خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2025، ليُرسّخ مكانة أبوظبي كمركزٍ عالمي رائد لاقتصاد الابتكار في تكنولوجيا الأجهزة المحمولة. ويضم الحدث أربع منصات متخصّصة هي: «قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي»، و«نكست بلاي أرينا»، و«درويدكون أبوظبي»، و«سويفت هيروز أبوظبي»، لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والفرص في منظومة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ومن بين أبرز المتحدثين، كورادو دي باري، خبير تمكين المطوّرين لتقنيات الخدمات المصغّرة والذكاء الاصطناعي لدى «أوراكل للخدمات العالمية» في إيطاليا، والذي يمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويركز حالياً على تطوير منصات الذكاء الاصطناعي للخدمات المصغّرة باستخدام «قاعدة بيانات أوراكل». وسيستعرض كورادو رؤيته حول «تعزيز قدرات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة عبر منصة تطوير منخفضة البرمجة لوكلاء المعرفة الخلفية».

كما يشارك جون لاثوورز، خبير تمكين المطوّرين لدى «أوراكل»، بخبرته الواسعة في تعزيز قدرات المطوّرين على استخدام تقنيات «قاعدة بيانات أوراكل» في مجالات الخدمات المصغّرة والذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار في «عمليات التطوير» و«إدارة البنية التحتية بالبرمجة». وتأتي كلتا الجلسَتين ضمن فعاليات «قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي»، وهي مسار متخصّص ضمن «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» يسلّط الضوء على الأثر العميق للذكاء الاصطناعي والتقنيات المحمولة في تطوير الخدمات العامة والحَوْكمة وتعزيز تفاعل المواطنين في أرجاء المنطقة.

ويُشارك ضمن مداخلات منصة «درويدكون أبوظبي» يفغيني ماتسيوك، كبير مهندسي البرمجيات لدى منصة «إكس»، وخبير معتمد لدى «جوجل» في تطوير نظام «أندرويد»، وصاحب خبرة تمتد إلى 15 عاماً في هذا المجال. ويُعدّ ماتسيوك أحد المشاركين في تطوير إطار «كاسبريسو» الشهير لاختبار تطبيقات أندرويد، والذي كان له تأثير كبير في مسيرة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. وسيتناول ماتسيوك خلال الجلسة موضوع «ريادة الأعمال للمهندسين: كيف تطلق شركتك الخاصة».

كما تشهد فعاليات منصة «درويدكون» مشاركة كامال شري، كبيرة المتخصّصين في تمكين المطوّرين لدى «مايكروسوفت»، وخبيرة معتمدة لدى «جوجل» في تطوير «فلاتر» و«دارت»، وتملك خبرة تتجاوز 14 عاماً في تقنيات الويب وأندرويد وفلاتر ونظام «هارموني أو إس» و«مايكروسوفت 365». وستقدّم شري رؤيتها عبر جلسة بعنوان: «لا واي فاي؟ لا مشكلة: الذكاء الاصطناعي دون اتصال في فلاتر».

وعلى منصة «قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي»، يطّل على الحضور الدكتور كوبيلای أحمد كوتشوك، وهو عالم حاسوب أمضى عشرة أعوام في «جامعة أوكسفورد» في مناصب بحثية متخصّصة بأمن الأنظمة، ليقدّم جلسة بعنوان: «تحوّل البنية التحتية للجيل القادم باستخدام الإطار الأصلي سي بّي بلس دوت جافاسكريبت». ويُعدّ الدكتور كوتشوك هو صاحب مفهوم «الحوسبة السرّية عن بُعد»، وقد نال منحاً بحثية من شركة «إنتل» عن أبحاثه المتعلقة ببيئات التنفيذ الموثوقة.

وقال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس تكنولوجيز: «يأتي أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية 2025 لإطلاق حوارات نوعية تتجاوز العرض التقني التقليدي؛ إذ نجمع خلاله نخبة من أبرز المساهمين في صياغة الجيل القادم من الابتكار في عالم التطبيقات، ونوفّر منصّةً يُترجم فيها التعاون إلى نتائج عملية تخدم دولة الإمارات والمنطقة والعالم».