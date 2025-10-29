«زينة» تطلق أول بطاقة رقمية لتحويل المدفوعات إلى نفقات بالتعاون مع «فيزا»

أعلنت زينة، المنصة المالية المرخصة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، والتي تقدم خدمات الاستحواذ والإصدار، عن إطلاق بطاقة زينة، أول بطاقة رقمية مدعومة من شركة «فيزا».

وتتوفر هذه البطاقة مباشرة عبر تطبيق محفظة أبل (Apple Wallet)، وهي تحول رصيد زينة الخاص بالمستخدم إلى قوة إنفاق فورية، ما يُمكّن الأفراد والشركات من إنفاق الأموال فور استلامها. وتضمن زينة من خلال شراكتها مع «فيزا»، قبولاً عالمياً وأماناً قوياً، وإمكانية الوصول إلى مكافآت حصرية، ما يعزز رسالتها في جعل تحويل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة للسياق الذي تتم فيه.

كما تمثل بطاقة «زينة» إنجازاً مهماً للشركة ولقاعدة مستخدميها المتنامية، إذ سبق أن طلب عشرات الآلاف من المستهلكين والشركات هذه الميزة، ما جعل منها المنتج الأكثر ترقباً منذ تأسيس «زينة».

وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «زينة» في تعليقه على البطاقة: «لطالما آمنا بضرورة مواءمة الخدمات المالية مع واقع حياة الناس وطبيعة أعمالهم. وتعد بطاقة «زينة» الخطوة المنطقية التالية في هذه الرؤية، والتي تقوم على توفر أموالك في متناول يدك دائماً، وإمكانية استخدامها بالطريقة التي ترغب بها».

من جانبها، قالت سليمة غوتييفا، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لشركة «فيزا» في الإمارات: «نحن سعداء جداً بالتعاون مع «زينة» لتوفير قدرة شراء فورية وآمنة ومقبولة عالمياً للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة. وتعد بطاقة «فيزا» من زينة مثالاً رائعاً على قدرة الابتكار في توفير تجارب دفع أسرع وأسهل للمستهلكين والشركات على حد سواء».

هذا ويأتي إطلاق بطاقة زينة في وقت محوري للغاية لدولة الإمارات، حيث يعتمد كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين بشكل متزايد على المدفوعات الرقمية ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات في الإمارات، وهي تسهم بأكثر من 63% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تواجه تحديات مستمرة في التدفق النقدي، بسبب تأخر مدفوعات العملاء. وفي الوقت نفسه يطالب المستهلكون بأساليب سلسة وفورية وآمنة لإجراء معاملاتهم في ظل اقتصاد يتجه بشكل متزايد نحو عدم الاعتماد على النقد. وكانت شركة «زينة» قد أطلقت في أبريل الفائت خدمة الدفع باللمس على أجهزة iPhone، ما يمكن الشركات من قبول المدفوعات اللاتلامسية بأمان دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية. ومع بطاقة «زينة» تعزز الشركة هذه العملية، إذ تمكن المستخدمين ليس فقط من قبول الأموال فوراً، بل أيضاً من إنفاقها فوراً، ما يوفر تجربة دفع متكاملة.