«مشرق إيليت» تطلق «فلوريا أواسيس» في دبي لاند

أعلنت شركة مشرق إيليت ، ومقرها دبي، عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الرابع، فلوريا أواسيس، في مجمّع دبي لاند السكني، والذي سيضيف 257 شقة مصممة بعناية إلى المخزون السكني في دبي.

وتخطط الشركة لإضافة أكثر من1,200 وحدة سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال العامين المقبلين، ضمن مشاريع متعددة في مواقع رئيسة بالإمارة، من بينها فلوريا فيستا في ديسكفري جاردنز، وفلوريا جراند في أرجان، وفلوريا سكايز في قرية جميرا الدائرية. كما تشمل المشاريع القادمة مشروع فلوريا بريز في جزر دبي، ومشاريع أخرى قيد التخطيط، بالإضافة إلى مشروع ميدان، الحي 11، ومدينة دبي للإنتاج، حيث تم بالفعل تأمين قطع الأراضي بشكل استراتيجي.

وقال كامران محمد الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير العقاري: «يُعد مشروع فلوريا أواسيس محطة بارزة جديدة بالنسبة لنا، كما أن موقعه في دبي لاند، يضيف إليه قيمة استثنائية، إذ يتمتع بإمكانات قوية، من حيث العائدات الإيجارية التي تتراوح بين 8 إلى 10 %، وعائدات الأصول التي تتجاوز 12 %، بما يتماشى مع النمو الكبير الذي يشهده سوق العقارات في دبي».

وأضاف أن المشروع حظي باستجابة قوية من المستثمرين، في ظل الارتفاع الملحوظ في الإقبال على العقارات قيد الإنشاء في دبي لاند خلال هذا العام.

وسيتم تسليم مشروع فلوريا أواسيس، المقام على مساحة تبلغ 36,915 قدماً مربعة، خلال الربع الأول من عام 2028.

يتألف المشروع من 129 استوديو، بمساحات تتراوح بين 410 إلى 460 قدماً مربعة، بأسعار تبدأ من630 ألف درهم، إضافة إلى 102 شقة بغرفة نوم واحدة، بمساحات بين 760 و860 قدماً مربعة، بأسعار تبدأ من 980 ألف درهم، و26 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,236 قدماً مربعة، بأسعار تبدأ من 1.63 مليون درهم.

وقال كامران محمد: «تُعد دبي لاند من المجتمعات السكنية النشطة والراسخة في دبي، وتوفر نمط حياة حديثاً، مع جميع المرافق والخدمات، بما في ذلك مرافق التجزئة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم، ضمن مشروع التطوير الرئيس، ما يضيف جاذبية إضافية لمشروع فلوريا أواسيس».