5 أسباب لاختيار وسطاء العقارات المؤهلين في الإمارات

يواصل سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في خمس إمارات 239 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025 وحده. يؤكد هذا الرقم بحد ذاته قوة السوق ويعكس في الوقت ذاته مدى تنوع بيئة العمل وسرعة تطورها.

مع وجود أكثر من 150 مطوراً عقارياً نشطاً، وإطلاق مئات المشاريع الجديدة كل ثلاثة أشهر تقريباً، ونماذج الدفع المرنة وتغير الملكية باستمرار، يتميز سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة بديناميكية فريدة ودرجة من التعقيد ما يجعل العمل مع وسيط عقاري مؤهل ضرورة استراتيجية. فيما يلي، توضح وايت ويل العقارية التي تعمل في أبوظبي ودبي ومسقط ولندن، أهمية تقديم التوجيه والإرشاد للمستثمرين الوافدين إلى المنطقة.

1.الوسيط العقاري المحترف قادر على بناء استراتيجية كاملة للاستثمار

يتجاوز شراء عقار في الإمارات العربية المتحدة مجرد اختيار الوحدة فقط، فهو قرار مالي رئيسي يشمل العوائد والسيولة المالية والضرائب، بل وحتى أهداف الإقامة أو الانتقال أحياناً. يساعدك الوسيط العقاري المؤهل على تحديد استراتيجية استثمارية واضحة تتوافق مع أهدافك والفترة الزمنية التي تلائمك. من خلال تحليل السوق، وتقييم المخاطر، وتحديد المشاريع المناسبة، يساعدك الوسيط العقاري على اتخاذ قرارات مبنية على القيمة طويلة الأجل بدلاً من التوجهات قصيرة الأجل.

2.الخبرة والاستقرار المؤسسي عاملان أساسيان

هناك آلاف الوسطاء العقاريين المرخصين في دبي وحدها، يظهر العديد منهم خلال فترات الازدهار ويختفون عند تغير الظروف. بالنسبة للمستثمرين، يؤدي اختيار وسيط عقاري يتمتع بتاريخ راسخ وسجل حافل بالإنجازات إلى إحداث فرق كبير. على سبيل المثال، تتمتع وكالة وايت ويل العقارية بخبرة تزيد على تسع سنوات في قطاع العقارات الفاخرة، وتعمل في دبي ولندن وغيرها من الأسواق الرئيسية العالمية. من مراقبة الجودة والدعم القانوني والمساعدة بعد البيع والشراكات لخدمات التأشيرات والانتقال، توفر البنية التحتية لوكالة وايت ويل الاستقرار والموثوقية للمستثمرين الذين يتعاملون مع خطط الدفع متعددة السنوات أو عمليات التسليم على المخطط أو المعاملات عبر الحدود.

3.مصداقية المطورين العقاريين نقطة لا يمكن إغفالها

وفقاً لتقرير وايت ويل عن سوق العقارات في الربع الأول من عام 2025، سجلت دبي أكثر من 42.000 تصرف عقاري بقيمة 114.1 مليار درهم إماراتي، منها 53.9 مليار درهم إماراتي من المبيعات على المخطط (ما يقارب عن 25.000 تصرف عقاري) و60.2 مليار درهم إماراتي من السوق الثانوية. يظهر هذا مدى هيمنة قطاع المبيعات على المخطط، ويؤكد أهمية تمتع المطور العقاري بمصداقية في السوق. يجري الوسيط العقاري الذي يتمتع بالكفاءات الضرورية فحوصات دقيقة وشاملة حول تاريخ شركة التطوير العقاري، وصحتها المالية، وترتيبات الضمان، وسجل التسليم، ما يساعد المستثمرين على تجنب مخاطر مثل تأخير المشاريع، وعدم اكتمال المرافق، أو أي مشكلات في الجودة قد تؤثر سلبياً على العوائد طويلة الأجل وتقللها.

4.الشفافية في خيارات الدفع والعوائد الواقعية

غالباً ما تتراوح خطط الدفع التي يقدمها المطورون بين خطط 60/40، وهي خطة سداد يتم فيها دفع 60% من سعر العقار خلال فترة البناء و40% المتبقية عند اكتمال المشروع وتسليم العقار، وخطط دفع 1% شهرياً. رغم أن هذه الخيارات قد تبدو جذابة للوهلة الأولى، إلا أنها غالباً ما تأتي مصحوبة بتكاليف إضافية، مثل رسوم التسجيل (4% في دبي)، ورسوم الخدمات، والنفقات الإدارية. تضمن شركات الوساطة العقارية الاحترافية شفافية تامة في حساب التكلفة الإجمالية للملكية، ما يتيح للمستثمرين فهم التدفق النقدي والعائد الفعلي، وإمكانات العائد على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يركز أفضل الوسطاء العقاريين على الأداء المستدام بدلاً من التوقعات المبالغ فيها. في عام 2025، سيتراوح متوسط العائد الإجمالي للإيجارات في أسواق الإمارات الرئيسية بين 4.5% و6%، حسب المنطقة ونوع العقار، ما يؤكد أهمية التوقعات المستندة إلى البيانات بدلاً من التكهنات.

5.الوضوح القانوني والسلامة الإجرائية

تتضمن عمليات شراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات قانونية عدة: التحقق من التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك، وضمان امتثال المطور لشروط حساب الضمان، وتسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفهم شروط الملكية التي تختلف بين مناطق التملك الحر والإيجار. يعمل الوسيط العقاري المؤهل عن قرب مع المستشارين القانونيين والهيئات التنظيمية لتنسيق وضمان توافق كل مرحلة مع القوانين وشفافيتها، وحماية المستثمرين من أخطاء التوثيق، أو نزاعات الملكية، أو الرقابة التنظيمية التي قد تؤثر على أمن الأصول.

