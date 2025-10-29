2.66 مليار درهم أرباح «بن غاطي» في 9 أشهر بزيادة 145%

أعلنت «بن غاطي» القابضة عن تحقيق نتائج مالية قياسية، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدعومة بأداء قوي في المبيعات والتنفيذ عبر محفظة مشاريع متنوعة.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 8.96 مليارات درهم، بنمو يقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بـ 3.77 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزخم المبيعات القوي، وتسارع عمليات تسليم المشاريع.

وسجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 145% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.66 مليار درهم، وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 143% ليصل إلى 3.95 مليارات درهم، كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 139% لتبلغ 3.28 مليارات درهم.

وخلال الربع الثالث من عام 2025 بلغت الإيرادات 2.64 مليار درهم بارتفاع نسبته 67% على أساس سنوي، بينما قفز صافي الربح بنسبة 101%، ليصل إلى 839 مليون درهم مقارنة بـ 417 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024.

وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بيع نحو 12,000 وحدة سكنية.

وأطلقت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إجمالي 11 مشروعاً جديداً بقيمة تطويرية إجمالية بلغت نحو 11 مليار درهم، تضم أكثر من 7,000 وحدة سكنية تمتد على مساحة قابلة للبيع تتجاوز 6.0 ملايين قدم مربعة،

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة للشركة نحو 14 مليار درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025.

كما شكل المستثمرون غير المقيمين نسبة 60% من إجمالي المبيعات، في تأكيد واضح على الجاذبية المتنامية لدبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار، ونمط الحياة الراقي.

وتضاعف حجم السيولة النقدية، ليصل إلى 7.7 مليارات درهم، مع بقاء نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند مستوى صحي بلغ 1.2 مرة.

وتضم محفظة من المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والتخطيط بقيمة تقارب 75 مليار درهم، تضم نحو 40,000 وحدة سكنية موزعة على 38 مشروعاً استراتيجياً.

وقالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي، «شهدت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرحلة مفصلية في مسيرة نموها، إذ عكست نتائجنا القياسية على صعيدي الربحية والإيرادات قوة الأسس الراسخة، التي يقوم عليها سوق دبي العقاري، وكفاءة نموذج أعمالنا المتكامل.

وأضافت: «ومع وجود 27 مشروعاً قيد التطوير و11 مشروعاً إضافياً قيد التخطيط، تواصل «بن غاطي» تأكيد مكانتها أحد أبرز المطورين العقاريين الأسرع نمواً في العالم، من خلال الجمع بين القدرة على التوسع السريع، والانضباط في التنفيذ، والتميز في الكفاءة التشغيلية. ويعكس توسعنا المستمر إدراك السوق لقوة هويتنا المعمارية الفريدة، وسجلنا الحافل في تسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب التزامنا الراسخ بتقديم قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمجتمعات التي نعمل على تطويرها».

وقال شهزاد جناب، المدير المالي التنفيذي: «تعكس أرباحنا القياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 متانة هيكلنا الرأسمالي، وانضباط إدارتنا المالية، وقوة ومتانة السوق العقاري في دبي. لقد حققنا نمواً قوياً في الهوامش الربحية على جميع المستويات، مع تسجيل هامش ربح إجمالي بلغ 44%، وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37%، وهامش صافي ربح يقارب 30%، بجانب ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 73% على أساس سنوي إلى 22 مليار درهم، في حين تجاوز رصيد السيولة النقدية 7.7 مليارات درهم، وبذلك تواصل «بن غاطي» المضي قدماً نحو مرحلتها التالية من مسيرة النمو انطلاقاً من موقع مالي استثنائي يتميز بسيولة قوية ومستوى مديونية منخفض».

تنامي زخم المشاريع

تواصل «بن غاطي القابضة» توسيع عملياتها التشغيلية بوتيرة قياسية، حيث بلغ عدد مشاريعها قيد التطوير 27 مشروعاً حتى 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 21 مشروعاً في نهاية عام 2024، أي بزيادة نسبتها 29% منذ بداية العام. وتضم هذه المشاريع ما يزيد على 20,000 وحدة سكنية بمساحة قابلة للبيع تبلغ 17.0 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى 44 مليار درهم.

وتواصل الشركة تعزيز نمو محفظة مشاريعها المخطط تنفيذها، إذ تشمل 11 مشروعاً في مراحل تخطيط متقدمة، تضم نحو 18,000 وحدة سكنية تمتد على 12.0 مليون قدم مربعة، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 30 مليار درهم. وتمتد هذه المشاريع المقبلة عبر مناطق رئيسية في دبي تشمل: نخلة جميرا، وند الشبا، والجداف، وأرجان، ووادي الصفا، ويعكس ذلك تنوع محفظة «بن غاطي» المتوازن عبر مختلف شرائح السوق، ولا سيما بين المشاريع الممتازة، والفاخرة، وفائقة الفخامة، والتي توجد في أكثر المواقع الاستراتيجية والحيوية في مختلف مناطق إمارة دبي.

كما أطلقت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى 11 مشروعاً جديداً تضم أكثر من 7,000 وحدات سكنية بمساحة قابلة للبيع تصل إلى 6 ملايين قدم مربعة، وبقيمة تطويرية إجمالية تبلغ حوالي 11 مليار درهم، في دلالة واضحة على قدرتها الاستثنائية على الاستجابة السريعة والممنهجة لاحتياجات السوق.

مركز مالي قوي

تواصل «بن غاطي القابضة» ترسيخ مكانتها المالية القوية، حيث ارتفع إجمالي أصولها منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 73%، ليصل إلى 22 مليار درهم، مدفوعاً بتوسع المشاريع والنمو القوي في التدفقات النقدية، فيما زادت حقوق المساهمين بنسبة 84% لتبلغ 5.8 مليارات درهم. كما تضاعف رصيد السيولة النقدية وما يعادلها ليصل إلى 7.7 مليارات درهم، ما يعكس سياستها الحصيفة في إدارة السيولة، في حين بلغ إجمالي الديون 7.0 مليارات درهم، مع الحفاظ على نسبة دين إلى حقوق ملكية عند مستوى صحي بلغ 1.2 مرة.