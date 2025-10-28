«أو جولد» و«بوتيم» يطلقان منصة رقمية للاستثمار في الذهب.. الأولى في المنطقة

أعلنت شركة «أو جولد»، عن توقيع شراكة مع تطبيق «بوتيم»، التابعة لمجموعة «أسترا تك»، من أجل توفير ميزة الاستثمار في الذهب ضمن التطبيق مباشرةً، استناداً إلى اتفاقية وقعها الطرفان في عام 2023. ويصبح «بوتيم» بذلك أول منصة تكنولوجيا مالية في الإمارات تقدم حلولاً رسمية للاستثمار في الذهب، ما يعزز ريادته في قطاع التمويل الرقمي سريع النمو في المنطقة.

وتقدم الشراكة قناة جديدة وموثوقة للخدمات المالية الآمنة، تتيح بناء الثروة للجميع، فهي تجمع بين الخبرات الكبيرة لـ«أو جولد» في مجال الاستثمار الرقمي في المعادن الثمينة، والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها «بوتيم» وقاعدته الواسعة من المستخدمين. فمع دمج ميزة الملكية الجزئية ضمن «بوتيم»، أصبح بإمكان المستخدمين شراء وبيع وإدارة رصيدهم من الذهب الرقمي مباشرةً من داخل التطبيق، بحدّ أدنى يبلغ 0.1 جرام فقط. وتسهم هذه الخطوة في تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الراغبين في دخول مجال الاستثمار في الذهب، في حين تُمكّن رواد الاستثمار من تنويع محافظهم والتحكم بشكل أفضل بمستقبلهم المالي.

كما يحظى المستخدمون بفرصة الاستفادة من برنامج «أو جولد» المبتكر لكسب (تأجير) الذهب، والذي يتيح لهم جني العائدات من رصيدهم من الذهب الرقمي. وتوفر الميزة الجديدة أرباحاً بنسبة 3% سنوياً مقدرة بالجرامات الذهبية، بما ينسجم مع المعايير المرجعية العالمية لمعدلات تأجير الذهب، والتي تبلغ حوالي 3.25% سنوياً في لندن، وفق ما تشير إليه أحدث التقارير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أسترا تِك» وبوتيم: تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق ارتباطاً بالذهب لما له من أهمية تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة. وعلى الرغم من تقلبات الأسواق، لا يزال الطلب على الذهب يشهد نمواً مستمراً، مدفوعاً برغبة الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية والاحتفاظ بأصول مستقرة وموثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، نُقدّم طريقة مبسّطة وآمنة للاستثمار بالذهب تتيح للجميع البدء بسهولة، في خطوة تنسجم مع التزامنا المستمر بتطوير حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة داخل تطبيق بوتيم، وتقديم خدمات مالية شاملة لأكثر من 8.5 ملايين مستخدم في دولة الإمارات.

وقد نالت أو جولد مؤخراً شهادة امتثال لأحكام الشريعة الإسلامية من مركز الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بالتمويل الأخلاقي وموثوقيتها في السوق.

ومن جانبه، قال بندر العثمان، مؤسس أو جولد: بوصفنا شركة إماراتية، نسعى إلى توفير تجربة مريحة وآمنة تسمح للجميع بامتلاك المعادن الثمينة. في غضون شهر واحد فقط من إطلاق خدماتنا، تجاوز عدد مستخدمينا 100,000، ما يعكس بوضوح حجم الإقبال على حلول تداول الذهب الموثوقة والمبتكرة. وأضاف هنا تبرز أهمية شراكتنا مع منصة تحظى بانتشار واسع مثل «بوتيم»، بفضل نظامها المتكامل للمدفوعات، تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا وتمكين الملايين من بدء رحلتهم الاستثمارية في الذهب بسهولة وبخطوات في منتهى البساطة، لنكون بذلك قد حققنا نقلة نوعية في تمكين جميع الأفراد من الاستثمار في أصلٍ عريق لطالما اكتسب قيمة عالية عبر العصور.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع تنامي مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رئيساً للتجارة العالمية للذهب، حيث تشير بيانات تريد آي ميكس إلى وصول قيمة الصادرات الإماراتية من الذهب إلى نحو 53.41 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2024–2025. ويسهم دمج خاصية الاستثمار الجزئي في الذهب من أو جولد في تطبيق بوتيم في تعزيز ريادة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للاستثمارات المبتكرة والآمنة والمتاحة للجميع في قطاع الذهب. كما يمكن للمستخدمين في مختلف أنحاء المنطقة اليوم الاستفادة من الميزة الجديدة لدخول هذا السوق بمنتهى السهولة والأمان.