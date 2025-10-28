بيع مشروع «فيردي باي فيجن» خلال 10 ساعات

أعلنت شركة «فيجن»، في دبي، عن بيع مشروعها فيردي باي فيجن «VERDE By Vision» في دبي، بالكامل خلال 10 ساعات فقط من طرحه بقيمة مبيعات تتجاوز 300 مليون درهم، في خطوة تؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في السوق العقاري المحلي.

وقال مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن للتطوير العقاري: «بيع مشروع VERDE By Vision خلال 10 ساعات فقط كان لحظة فارقة في مسيرة الشركة. هذا الإنجاز تحقق بفضل ثقة عملائنا بنا، وفهمنا العميق لما يحتاجه السوق من مشاريع نوعية تجمع بين الجودة والتصميم والموقع المتميز».

ويأتي هذا النجاح في وقت تواصل فيه الشركة توسعها اللافت في سوق دبي العقاري، إذ تضم اليوم 14 مشروعاً ضمن محفظتها، تم تسليم 5 مشاريع منها خلال أقل من عامين، بإجمالي 2200 وحدة سكنية، بينها 600 وحدة تم تسليمها بالفعل.

يقع مشروع «VERDE By Vision» في مدينة دبي الرياضية، ويتألف من 16 طابقاً، ويضم 253 وحدة سكنية إلى جانب مجموعة من المرافق الحديثة تشمل مسبحاً، وصالة سينما، ونادياً رياضياً، ومناطق لألعاب الأطفال، وقاعة مناسبات، ومنطقة شواء على السطح وغيرها، جميعها مصممة لتوفير أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة والرفاهية والتفاعل المجتمعي.