60 مليون درهم لفيلا «كايا» في جزيرة لؤلؤة جميرا

أعلنت شركة «أتارا»، في دبي، عن إطلاق أحدث مشاريعها «فيلا كايا»، والمكونة من ست غرف نوم بقيمة 60 مليون درهم في جزيرة لؤلؤة جميرا، لتكون أول مشروع ضمن مجموعة «تيرا كوليكشن» الجديدة.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لتوسع «أتارا» في قطاع المساكن الفاخرة، إذ سبقتها خمس فلل جرى تسليمها بالفعل، فيما تتواصل الأعمال حالياً لبناء عشر وحدات جديدة في نخبة من أرقى مجتمعات دبي السكنية. ويعد استكمال فيلا «كايا» محطة مهمة في مسيرة الشركة، التي تواصل ترسيخ حضورها في سوق العقارات الراقية، لا سيما بعد شراكتها الأخيرة مع مجموعة «ماريوت الدولية» لتطوير أول مساكن تحمل علامة «شيراتون» في منطقة الخليج العربي ضمن جزيرة المرجان.

وقال أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أتارا»: «يجسد اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع «فيلا كايا» تطلعاتنا نحو التوسع في قطاع العقارات الفاخرة ويمثل محطة جديدة في رحلتنا كمطور عقاري واعد في سوق الإمارات، إذ تجسد الفيلا رؤيتنا في ابتكار مساكن تتجاوز حدود العمارة لتصبح تعبيراً عن التفرد والابتكار، وعن أسلوب معيشة معاصر يتسم بالرقي والدقة».

وتقع الفيلا داخل مجمع مسور في جزيرة لؤلؤة جميرا، إحدى أرقى الوجهات السكنية الشاطئية في دبي. وتتكون الفيلا من أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والطابق الأول والسطح، وتتميز بتصميم يمزج بين الاتساق الهندسي والطابع العصري، لتوفر لسكانها ملاذاً يجمع بين الخصوصية والراحة والفخامة.

وقد جرى تصميم كل تفاصيل «فيلا كايا» بعناية وتضم الفيلا المفروشة بالكامل ست غرف نوم واسعة، كل منها مزودة بحمامات فخمة وغرف ملابس رحبة، إلى جانب مكتب خاص وصالة سينما منزلية ومنتجع صحي وصالة رياضية ومساحة مخصصة لليوغا، فضلاً عن تراس على السطح مزود بمرافق للشواء ومسبح في الطابق الأرضي تحيط به منصة استرخاء أنيقة.