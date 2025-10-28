تيسولي وبنينفارينا تكشفان عن «بالاتزو تيسولي» بـ 1.2 مليار درهم

أعلنت «تيسولي» عن الإطلاق الرسمي لمشروعها «بالاتزو تيسولي»، في إمارة رأس الخيمة، على أن يتم تشييد المشروع على جزيرة المرجان، بقيمة تقدر بـ1.2 مليار درهم، من تصميم «بنينفارينا» الإيطالية.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: «يمثل مشروع بالاتزو تيسولي محطة بارزة في مسيرة النمو في جزيرة المرجان، فهو يجسد التزامنا بتطوير وجهات تتكامل فيها الرؤية المعمارية المبتكرة مع التخطيط الحضري الاستراتيجي لخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، ومن خلال تقديم مشروع بهذا المستوى من التميز، لا نرتقي فقط بالمشهد العمراني للجزيرة، بل نعزز أيضاً مكانة رأس الخيمة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة ونمط الحياة المتميز. ويعكس هذا المشروع نهجنا المستقبلي في دعم النمو المستدام وترسيخ جاذبية الإمارة على الساحة العالمية».

من جانبه قال جيوفاني دي نيدرهاوزرن، نائب الرئيس الأول للهندسة المعمارية وتصميم المنتجات في «بنينفارينا»: «يجسد الموقع الاستثنائي للمشروع، إلى جانب العناية الفائقة بالتفاصيل وانسجامه المتناهي مع البيئة المحيطة، التزامنا المستمر بتقديم تجارب سكنية راقية، ويعبر «بالاتزو تيسولي» عن رؤيتنا في صياغة مجتمع راقٍ ينسجم مع قيم «بنينفارينا» وفلسفتها، ويضم مساحات تعكس جوهر التصميم الذي نؤمن به».