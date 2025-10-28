«فستيفال باي».. باقة من التجارب الترفيهية في دبي

أطلق «دبي فستيفال سيتي مول» الموسم الثالث من فعاليات «فستيفال باي»، كاشفاً عن باقة من التجارب الترفيهية والمذاقات العالمية، في أجواء تنبض بالحياة على امتداد الواجهة المائية المفضلة لدى الزوار.

وبالاستناد إلى النجاحات التي حققتها فعاليات «فستيفال باي» في السنوات السابقة يحتفي الموسم الجديد هذا العام بروح الإبداع والتواصل، من خلال مختلف التجارب التي يقدمها.

ويعود «باي من سوشيال» ليقدم باقة مختارة من مأكولات المطاعم المحلية المحببة في دبي، ضمن أجواء احتفالية مميزة. وسيكون الذواقة على موعد مع أطيب النكهات من «شاورما أبو العبد» و«سولتيز»، فيما يجد محبو الحلويات خيارات متنوعة من المثلجات الطبيعية من «هاوس أوف بوبس»، إلى قطع «تشوروز فاكتوري» الذهبية، والشوكولاته من «تشوكو بيري بوتيك»، وقد تم اختيار كل علامة بعناية لتجسد روح الموسم الجديد وطابعه الاحتفالي الفريد.

ويقدم موسم «فستيفال باي» الثالث باقة من الحفلات والعروض الحية الاستثنائية، التي تستمر على مدار الموسم. وتستضيف المنصة الواقعة على الواجهة المائية نخبة من الفنانين الإقليميين والعالميين، مع أنماط موسيقية تتنوع بين البوب والروك والموسيقى العربية، وعلى خلفية الأفق العمراني الساحر لمدينة دبي ستكون كل أمسية احتفالية لا تنسى في عالم من الموسيقى والأضواء والأجواء الاجتماعية المتميزة.

وضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق ستحفل عطلات نهاية الأسبوع بالحفلات الموسيقية الحية، والعروض العائلية العالمية، وعروض الألعاب النارية المبهرة. وتزداد الأجواء الاحتفالية تألقاً مع عروض تسوق حصرية وتجارب ترفيهية تفاعلية، تحافظ على حيوية الموسم، وتمنح الزوار أوقاتاً لا تُنسى طوال فترة المهرجان.

ومع حلول موسم الشتاء في المدينة تتحول «فستيفال باي» إلى وجهة نابضة بالحياة، حيث يمكن للعائلات استكشاف الأسواق الموسمية، والاستمتاع بالعروض الضوئية، وورش العمل الإبداعية، التي تثري الطابع المميز لهذا الوقت من السنة، وسيكون كل ركن من الواجهة المائية نابضاً بالحياة مقدماً للزوار من كل الأعمار تجارب لا تنسى.

ويقدم الموسم الثالث من «فستيفال باي» للزوار رحلة تفاعلية استثنائية مع «بيوند دبي»، التجربة متعددة الوسائط والفريدة من نوعها، التي تحتفي بالتنوع الثقافي العالمي والإبداع المحلي، والمقرر افتتاحها في عام 2026. وتمتد التجربة داخل قبة مصممة خصيصاً، تضم شاشة بانورامية بزاوية 270 درجة تنقل الزوار في رحلة غامرة عبر الضوء والصوت والسرد البصري من جميع الاتجاهات.

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: «لطالما كان تركينا موجهاً نحو تقديم تجارب تتجاوز المفاهيم التقليدية للتسوق والترفيه، وهو ما يبدو جلياً فيما يحمله الموسم الثالث من «فستيفال باي» من فعاليات وأنشطة تجسد رؤيتنا الرامية إلى تخطي المألوف، وجعل كل زيارة إلى وجهاتنا رحلة عنوانها الاكتشاف والتواصل والطابع الاجتماعي والعائلي المميز، ونحن على ثقة بأن ما قمنا بإعداده لهذا الموسم سيري معايير جديدة لكيفية تفاعل وجهات التسوق والترفيه مع الزوار».