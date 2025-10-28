"أفيا سوليوشنز" تؤسس مقرها الإقليمي الجديد في "دبي الجنوب"

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنطقة المخصّصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها في دبي الجنوب، عن استقطاب "مجموعة "أفيا سوليوشنز Avia Solutions Group"، أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين "ACMI"، لتأسيس مقرها الإقليمي الجديد في دبي، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتوسع العالمي، وتلبية الطلب المتنامي على حلول الطيران المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وسيتم إنجاز المقر الجديد في الربع الأخير من عام 2027، ليستوعب نحو 800 موظف من الجنسيات والخبرات المختلفة، وليشكّل منصة للتعاون الدولي للمجموعة.

وسيضم المقر مساحات مكتبية حديثة، وقاعات متطورة للاجتماعات، كما سيعمل كمركز خدمات مشترك لدعم عمليات المجموعة العالمية في مجالات "ACMI"، والشحن، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، والتأمين على الطيران.

كما سيحتضن المقر مركز ابتكار خاص بالذكاء الاصطناعي من "أفيا سوليوشنز" يُعد الأول من نوعه لاستقطاب الكفاءات العالمية.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن انضمام مجموعة أفيا سوليوشنز إلى دبي الجنوب يعبر عن مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تسعى للتوسع في المنطقة والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدبي وخدماتها المبتكرة وبيئتها المميزة للأعمال.

وأكد الالتزام باستقطاب الشركات العالمية الرائدة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران.

من جانبه، قال غيديميناس زيميليس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أفيا سوليوشنز"، إن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب يُعد من أهم وأحدث المناطق المتكاملة للطيران في العالم، وإن تأسيس مقر للمجموعة في دبي سيساعدها على جذب أفضل الكفاءات العالمية وتلبية متطلبات عملائها في المنطقة والعالم، مع تعزيز كفاءتها التشغيلية وضمان تقديم خدمات رائدة لعملائها في الأسواق المختلفة.

وتُعد مجموعة "أفيا سوليوشنز"، التي يقع مقرها الرئيسي في دبلن بإيرلندا، أكبر مزوّد عالمي لخدمات "ACMI"، وتضم أكثر من 14 ألف موظف وتدير أسطولاً يضم 209 طائرات عبر ست قارات.