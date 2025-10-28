تحذير.. الذكاء الاصطناعي يهدد بصدمة اقتصادية عالمية

قال صانع أبرز الصفقات في وول ستريت بول توبمان إن مليارات الدولارات التي تتدفق على الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تغييرات تهدد بقلب النظام الاقتصادي العالمي رأساً على عقب، بحسب بلومبرج.

وقال توبمان، الرئيس التنفيذي لشركة بي. جيه. تي بارتنرز لبلومبرغ: «إن محور الذكاء الاصطناعي عميق للغاية». وأضاف «الكثير من رأس المال يتدفق إلى مراكز البيانات والطاقة والتكنولوجيا. سيزعزع هذا الاقتصاد الكلي إلى درجة تجعلك تسأل نفسك في مرحلة ما: هل العواقب المباشرة أو غير المباشرة ستكون بمثابة صدمة للنظام؟».

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أن هناك قدراً من القلق. فالاتجاه العام يتجه نحو المزيد من التكنولوجيا، والمزيد من الأتمتة، والمزيد من التطور، والمزيد من التبسيط؛ لكن ستكون هناك اضطرابات في الوظائف».

جاءت هذه التعليقات بعد ساعات من ورود أنباء عن تخفيضات في الوظائف في شركة أمازون، والتي قد تؤثر على آلاف الموظفين. وكان الرئيس التنفيذي للشركة، آندي جاسي قد أشار في وقت سابق إلى أنه من المرجح أن ينخفض عدد القوى العاملة في أمازون مع زيادة استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام التي كان يتولاها البشر عادة.

وقال توبمان: «إذا بدأ المستهلكون في التباطؤ عندما يرون آخرين يفقدون وظائفهم وبدأوا في القلق بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم، فإن ذلك يمكن أن يجعل الأمور أكثر هشاشة».

واتفق الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس ديفيد سولومون مع أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل بعض الوظائف ويغيرها على الأرجح، لكنه قدم منظوراً مختلفاً بعض الشيء. وقال لقناة بلومبرغ التلفزيونية «هناك وظائف ستختفي، لكن هذا لا يعني أنه لن يتم إنشاء وظائف جديدة». وقال سولومون: «لا يمكنك تعليمه (الذكاء الاصطناعي) بناء العلاقات، أو الثقة، أو تقديم المشورة».

وكانت شركة وول ستريت أخبرت موظفيها أخيراً أن يتوقعوا جولة إضافية من تخفيضات الوظائف هذا العام، حيث تسعى إلى تحقيق مزيد من الوفورات عبر أعمالها والاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. رغم ذلك، تتوقع الشركة أن تنهي العام بزيادة في إجمالي عدد موظفيها.