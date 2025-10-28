1.1 مليار دولار لإنشاء مركز «إنترنت الذكاء الاصطناعي» في سيؤول

أعلنت شركة هايبرسايكل، ومقرها أبوظبي والعاملة في مجال «إنترنت الذكاء الاصطناعي» (IoAI)، عن إطلاق مشروعها المشترك (هايبرسايكل كوريا) بقيمة 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم)، وذلك بالتعاون مع تحالف من المستثمرين في كوريا الجنوبية بقيادة شركة Addeep.

وجرى الكشف عن الشراكة الجديدة رسمياً خلال حفل أقيم في الجمعية الوطنية في سيؤول، بحضور ممثلين كبار من حكومتي الإمارات وجمهورية كوريا الجنوببة، وتأتي هذه المبادرة لترسخ مكانة كوريا الجنوبية كرائد مشارك أول عالمياً في مشروع «إنترنت الذكاء الاصطناعي» إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل أول توسع دولي لشركة هايبرسايكل.

يهدف المشروع إلى جعل سيؤول مركزاً عالمياً رئيسياً لتطوير إنترنت الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج البنية التحتية المتطورة لهايبرسايكل القائمة على التقنية اللامركزية الخالية من السجلات مع القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية.

ويتضمن الاتفاق استثماراً نقدياً بقيمة 250 مليون دولار – بواقع 25 مليون دولار من «هايبرسايكل الإمارات»، و25 مليون دولار من «Addeep»، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من تحالف المستثمرين الكوريين – إلى جانب مساهمة عينية بقيمة 850 مليون دولار من خلال 170.000 عقد إنترنت مصنعة (Node Factories) تابعة لشركة هايبرسايكل.

ويمنح هذا الهيكل القائم على الأصول المشروع الجديد قاعدة مالية قوية تضمن انطلاقه بقدرات تشغيلية وإيرادات مستدامة.

وقال توفيق صليبا، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرسايكل: «يمثل هذا إنجازاً محورياً في مسيرتنا لبناء إنترنت الذكاء الاصطناعي العالمي، ومع انضمام كوريا الجنوبية شريكاً قيادياً، نؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي العالمي».

من جانبه، صرح كيفن جاي يونغ يون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة Addeep؛ بأن هذا المشروع سيسهم في تعزيز السيادة التكنولوجية لكوريا الجنوبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية تعد الأجيال القادمة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد القائم على إنترنت الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية لعشر سنوات الخاصة بـ«هايبرسايكل كوريا» إنشاء مركز بيانات بقدرة 20 ميغاواط، وإبرام شراكات مع مؤسسات تعليمية لتدريب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تأسيس صندوق استراتيجي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لدعم تبني المؤسسات الصناعية لتقنية (صناعة عقد الإنترنت).

وبهذا الإنجاز، تعزز «هايبرسايكل» مكانتها ممكناً عالمياً رئيسياً في مجال «إنترنت الذكاء الاصطناعي»، وتسهم في تسريع الابتكار العابر للحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية.