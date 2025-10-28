«جلين» تطلق منصتها للتجارة الإلكترونية للمجوهرات في الإمارات

أطلقت شركة جلين لايف ستايل لتجارة المجوهرات رسمياً في الإمارات منصتها الإلكترونية للتجارة المباشرة مع العملاء (D2C) ، متوقعة طلباً قوياً خلال أشهر الأعياد في مختلف أرجاء الإمارات العربية المتحدة.



وقالت هارشا أمبادي، مصممة المجوهرات ومسؤولة المشتريات في شركة GLAIN Lifestyle Jewellery Trading LLC: «نعمل على مجموعات جديدة ستجعل من «جلين» العلامة التجارية المفضلة للمجوهرات الفضية الإيطالية في المنطقة. ستنسجم قطعنا الفضية الخفيفة والناعمة ذات اللمسة الوردية بشكل رائع مع روح الموسم المقبل. نحن حالياً في مرحلة التصميم، وسنبدأ الإنتاج قريباً لتقديم الأفضل لعشاق الموضة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة».

وقال لينتو سيمون، المؤسس والمدير الإداري لشركة جلين لايف ستايل لتجارة المجوهرات: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بوتقة للثقافات العالمية وتأثيرات الموضة. صممت مجموعتنا المختارة بعناية للاحتفال بهذا التنوع، مع إرساء معايير جديدة في التصميم والحرفية والأسعار المعقولة».

ويقود لقمان بامبرا، مستشار العلامات التجارية واتصالات الأعمال في جلين ومؤسس كونفوي براندكوم، الاستراتيجية الإبداعية والتوجيه الاتصالي للعلامة التجارية.

قال بامبرا: «أثناء تطوير الهوية البصرية لشركة "جلين" ووضع تصورات لجلسات تصوير منتجاتها وعارضاتها، حرصنا على ترسيخ مكانتها علامة تجارية عالمية تجذب جمهوراً أوسع. وقد اتسق كل جانب من جوانب التصميم والنصوص والترويج للمنتجات مع رؤية المؤسس في إرساء هوية مميزة وطموحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».

إضافة إلى ذلك، صرح وسيم سليم، مستشار مشاريع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والهند، قائلاً: «لقد أثار اهتمامي محفظة مجوهرات GLAIN خفيفة الوزن ونموذج أعمالها. بفضل خبرتي في مجال التجارة الإلكترونية الدولية انطلاقاً من دبي، رأيت إمكانات هائلة في هذا المفهوم. بالنسبة لي، المنتج دائماً هو الأولوية عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية المباشرة للمستهلك، وفي GLAIN، رأيت مزيجاً ناجحاً بين المنتج والهوية. لقد دعمت العلامة التجارية في تحقيق أهداف المخزون والوفاء ضمن الإطار الزمني المحدد. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة مع مجموعات الفضة الوردية الإيطالية في الأشهر المقبلة».