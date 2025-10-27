10 آلاف شاب عربي يستفيدون من منصة «مجرة» بالتعاون مع «الهلال للمشاريع»

أعلنت شركة الهلال للمشاريع، بالشراكة مع مجرة، المنصة العربية الرائدة للمحتوى الرقمي المعرفي، عن توسيع برنامج «شركاء النهضة» الهادف إلى إزالة الحواجز المعيقة لانتشار المعرفة بتوفير اشتراكات مجانية لغير المقتدرين مادياً في مختلف أنحاء العالم العربي.

وأسهم هذا التعاون في إتاحة الاشتراك المجاني في المنصة لأكثر من 10000 شاب وشابة في شتى أنحاء العالم العربي، بما يتيح للأفراد الاستفادة من مواد معرفية عالية المستوى باللغة العربية تضم «هارفارد بزنس ريفيو»، «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، «ستانفورد سوشال إنوفيشن ريفيو»، «بوبولار ساينس»، «سايكولوجيز»، وغيرها من الإصدارات المرموقة.

ويتضح الأثر المتنامي للبرنامج أكثر عند النظر إلى مؤشرات شموله وتوسعه؛ فمن بين كل ثلاثة مشتركين في المنصة اليوم أنثى، مقارنة بواحدة من بين كل خمسة قبل عام واحد، وذلك نتيجة الحملة المخصصة التي أطلقها برنامج «شركاء النهضة».

ويجسد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى موارد المعرفة وتمكين المرأة في مختلف أنحاء العالم العربي.

وقالت علا الحاج حسين، مديرة المسؤولية المجتمعية في شركة الهلال للمشاريع: «إن الوصول إلى المعرفة هو محرك أساسي للفرص والابتكار والتقدم. ومن خلال شراكتنا مع مجرة، نعمل على إتاحة محتوى معرفي رفيع المستوى للمجتمعات الناطقة باللغة العربية، ما يوسع رقعة الشمول الرقمي، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وإرساء ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مختلف أنحاء العالم العربي».

وعلق ضياء هيكل، مدير العلامة التجارية والشراكات في «مجرة»، قائلًا: «رسالتنا في مجرة هي إتاحة المعارف والرؤى العالمية الأكثر موثوقية باللغة العربية، وتمكين المجتمعات العربية من أداء دور فاعل في اقتصاد المعرفة العالمي. وبتوفير أفضل المحتوى العربي عبر الإنترنت بصيغ متنوعة تراعي اختلاف أنماط الحياة والاحتياجات التنموية، نحرص على أن تكون المعرفة متاحة وملائمة لحياة الجميع. وبفضل الدعم المستمر من شركة الهلال للمشاريع، لا نعمل فقط على إعادة تعريف مفهوم الوصول إلى المعرفة وتبادلها في المنطقة، بل نلهم الجيل القادم ليكونوا من صناعها».

وأضاف مؤمن أبويوسف، أحد المستفيدين من البرنامج في فلسطين، أن اشتراكه في تطبيق «مجرة» قد وفر له تجربة تعليمية قيمة ومثرية، مضيفاً: «لقد شكل برنامج «شركاء النهضة» محطة تحول في مسيرتي التعليمية، إذ أتاح لي الاطلاع على أحدث التوجهات في مجالات الإدارة والقيادة والتواصل الفعال، إلى جانب طيف واسع من الموضوعات الأخرى. وما يميز تطبيق مجرة هو قدرته على المزج بين المعلومات المركزة والعملية، وتقديمها بصيغ متنوعة تشمل المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي، ما يجعل تجربة التعلم أكثر فائدة وتأثيراً».

ويؤكد التوسع المستمر لبرنامج «شركاء النهضة» على الأهمية المتزايدة للمحتوى الرقمي العربي عالي الجودة في إرساء الشمول، ودعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم في اقتصاد المعرفة العالمي. وتقدم مجرة أكثر من 70000 مادة معرفية تشمل المقالات والفيديوهات والبودكاست، ما جعلها أبرز مزود للمحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

ويعكس هذا التعاون التزام شركة الهلال للمشاريع المستمر منذ زمن طويل بالارتقاء بالتعليم، وتوسيع الشمول الرقمي، ورعاية المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المنطقة العربية وخارجها.

وجدير بالذكر أن التسجيل ببرنامج «شركاء النهضة» لعام 2025 ما يزال مفتوحاً، ويشجع الأفراد الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية على التقدم عبر رابط التسجيل الخاص بالبرنامج، للحصول على اشتراك مجاني في منصة «مجرة»، التي تتيح لهم الوصول إلى آلاف الموارد عالية الجودة الموجهة للتعلم والتطوير المهني وتمكين المجتمعات.