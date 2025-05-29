تدفّق المستثمرين العالميين إلى دبي يقفز بمبيعات «كوندور»

أعلنت شركة «كوندور للتطوير العقاري»، أن الطلب على مشروعها الفاخر «جولف لينكس 18» المطل على ملعب الجولف في مدينة دبي الرياضية يشهد ارتفاعاً حاداً، مدفوعاً بتدفق المستثمرين العالميين الجدد، ولا سيما من أوروبا إلى سوق دبي، حيث تم بيع نحو 70 % من المشروع بالفعل.

وقال فيدهياداران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: «الارتفاع الحاد في عدد المستثمرين الأوروبيين الذين دخلوا سوق العقارات في دبي خلال العام الماضي، مدفوعاً بالانتقال إلى بيئة ضريبية أكثر مرونة في الإمارات، أحدث تأثيراً واسعاً على القطاع، وخلق دفعة قوية للاقتصاد الوطني المتنامي».

وأشار إلى أن أعمال البناء في المشروع تسير بوتيرة سريعة، حيث تم إنجاز ما يقرب من 70 % من مشروع «جولف لينكس 18» البالغة قيمته 300 مليون درهم. وأضاف: «نتوقع الانتهاء من المشروع قبل الربع الأول من عام 2026، تماشياً مع سمعتنا في تسليم المشاريع قبل موعدها المحدد».

وقال سيفابراساد، إن التركيبة السكانية للمستثمرين في سوق العقارات بدبي، وكذلك في مشاريع كوندور، شهدت تحوّلاً ملحوظاً مع تدفق المستثمرين الأثرياء الجدد من مختلف أنحاء أوروبا، مما أضفى مزيداً من التنوع على السوق.

وأشار إلى أن أسعار الأصول العقارية ارتفعت بنسبة 20 إلى 30 % بالتوازي مع زيادة أسعار الأراضي، في حين تتراوح العوائد الإيجارية حاليًا حول 10 % حسب الموقع.

ويشكّل المشترون من المملكة المتحدة النسبة الأكبر من مالكي الشقق في «جولف لينكس 18» حتى الآن، يليهم المستثمرون من روسيا وفرنسا وسلوفاكيا والإمارات.

وبحسب تقرير «هينلي آند بارتنرز» حول هجرة الثروات لعام 2024، فقد انتقل حوالي 6.700 مليونير إلى دبي العام الماضي، وهو أعلى رقم لأي دولة في العالم. ويتوقّع تقرير «نيو وورلد ويلث» ارتفاعاً بنسبة 39 % في عدد الأثرياء في الإمارات بحلول 2026، ليتجاوز عددهم 100.000 شخص.

وأضاف سيفابراساد أن شركة كوندور، التي تمتلك محفظة مشاريع مستقبلية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العامين المقبلين في جزر دبي والمجان وقرية جميرا، مهيأة للاستفادة القصوى من موجة المستثمرين الجدد.