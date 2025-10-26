محمد الشرقي: القراءة تشكل الوعي وتطور المجتمعات وتحقق الازدهار والتقدم





أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية القراءة في تشكيل وعي الأفراد وتطور المجتمعات، وضرورة نشر وتعزيز الفكر والمعرفة خصوصاً بين الأجيال الواعدة من الأطفال واليافعين، لتحقيق الازدهار والتقدم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، افتتاح الدورة الثانية من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، في مركز دبا للمعارض تحت شعار «مجتمع واحد.. حكايات كثيرة».



وأشار سموه، إلى الأولوية التي تنتهجها حكومة الفجيرة في نشر قيم المعرفة وتعزيز حب القراءة في المجتمع وجعلها أسلوب حياة، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لنشر المبادرات الثقافية كافة، وإيماناً بدورها في الارتقاء بوعي الفرد ودعم رؤية الدولة في هذا المجال.



وقال ناصر محمد اليماحي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الفجيرة لكتاب الطفل في كلمته الافتتاحية للمعرض: «حرصنا هذا العام على توسيع المشاركة واختيار 52 دار نشر من 8 دول، من بينها المملكة المتحدة التي تشارك لأول مرة، لنقدم باقة غنية من الكتب والأنشطة التي تثري التجربة التعليمية والثقافية للأطفال، كما ينظم المعرض ورش عمل متخصصة تهدف إلى صقل مهارات الأطفال واليافعين، وتنمية خيالهم، وتشجيعهم على التعبير والإبداع، إيماناً منا بأن الإبداع لا يقتصر على الكبار، بل يبدأ من الطفولة، حيث تبنى الموهبة وتصاغ ملامح المستقبل».



من جانبها، تحدثت إيزابيل أبو الهول مؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، في كلمتها خلال الافتتاح، عن أهمية القراءة ودور القصص في بناء وعي الأطفال وتنمية خيالهم وإلهامهم منذ الصغر، وأشارت إلى أن شعار المعرض «مجتمع واحد.. حكايات كثيرة»، يجسد وحدة الإنسانية التي تجمعها الحكايات، مؤكدة أن القصص تعلم وتلهم وتوحد الشعوب كافة، مؤكدة أن المعرض يمثل منارة للمعرفة والنور والأمل، تدعو الجميع لاختيار الكتب لأطفالهم والمشاركة في بناء جيل قارئ ومبدع، قائلة: «لتبدأ الحكايات».



وكرم سمو ولي عهد الفجيرة، الأطفال الفائزين في مسابقة المؤلف الواعد التي أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في الدورة الأولى للمعرض، بهدف تشجيع الصغار على الإبداع والكتابة في مجال القصة القصيرة.



ويقدم معرض الفجيرة لكتاب الطفل في دورته هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تتضمن منصات تفاعلية مبتكرة، وجلسات السرد القصصي وورش عمل إبداعية، تنقل الزوار إلى عالم القصص وشخصياتها، وتحول الكتب إلى عروض حية بالألوان والحركة لتجعل تجربة القراءة أكثر تفاعلية وإلهاماً.



حضر افتتاح المعرض معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ومحمد عبد القادر وكيل مساعد قطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، وعدد من المسؤولين في قطاع الثقافة بالدولة.