جوهرة بوتسوانا.. الرمز الخالد للثروة والتفرد



في خضمّ طوفان الألماس المُصنّع في المعامل، والذي تقوده الصين، وتسبب في هبوط حاد في أسعار الأحجار الطبيعية، يظهر اكتشاف منجم كاروي في بوتسوانا ليطلق رصاصة الرحمة على أي محاولة لمساواة «المُصنَّع» بـ«النادر».



جوهرة وردية

الألماسة الجديدة، بوزن 37.41 قيراطاً وتقسيمها اللوني المذهل بين الوردي وعديم اللون، ليست مجرد جوهرة، بل هي بيان جيولوجي يرسّخ قواعد جديدة في سوق المجوهرات: لا قيمة تعلو قيمة التفرّد المطلق والقصة الكونية.

تزدهر مصانع الألماس، خاصة في الصين، التي أصبحت لاعباً مهيمناً في إنتاج الألماس المُصنّع في المختبرات هذا الإنتاج الكثيف، الذي يمكن أن يتكرر بلا حدود، دفع أسعار الألماس الصناعي للانخفاض بما يزيد على 80% في السنوات الأخيرة، ما جعله بديلاً جذّاباً للمستهلكين الباحثين عن الأحجام الكبيرة بأسعار أقل.



خط فاصل

لكن اكتشاف الألماسة «النصف وردية» يضع خطاً فاصلاً لا يمكن تجاوزه لان الألماس الصيني (المُصنّع) متطابق كيميائياً، لكنه متوفر بكميات غير محدودة، مما يفقده قيمته الاستثمارية، ويجعله سلعة استهلاكية قابلة للتصنيع المتزايد. يتهاوى سعر إعادة بيعه بشكل كبير.

ألماسة كاروي النادرة (الطبيعية): قطعة فريدة تشكلت على عمق 200 كيلومتر وتحت ضغط وحرارة هائلين قبل أكثر من 3 مليارات عام. إن تقسيمها اللوني المزدوج النادر، وحجمها الهائل مقارنة بجميع الألماس الوردي المشابه الذي لم يتجاوز 2 قيراط سابقاً، يجعلها ظاهرة جيولوجية لا تُكرر.

وكما صرّح الخبراء، فإن هذا الألماس النادر لا ينافس الألماس المُصنّع في فئة السعر، بل في فئة التاريخ، والتفرّد، والندرة المطلقة.



التفرّد الجيولوجي

يعود اللون الوردي في الألماس الطبيعي إلى التشوه اللدائني، وهي عملية جيولوجية تنطوي على تعرّض الهيكل البلوري للألماسة لضغط هائل داخل القشرة الأرضية، مما يغيّر طريقة امتصاصها للضوء. أما الألماس المُصنّع، فيتم إنتاجه عبر محاكاة هذه الظروف في غرفة ضغط) أو ترسيب البخار الكيميائي، لكنه يفتقر إلى القصة والصدفة الجيولوجية التي أنتجت جوهرة كهذه.

في حالة الألماسة «النصف وردية»، يعتقد الخبراء أن الجزء الوردي تشكّل أولاً، ثم نما عليه الجزء عديم اللون لاحقاً، في قصة نمو ذات فصلين جيولوجيين متمايزين. هذا التكوين الثنائي يجعلها أشبه بـتحفة فنية غير قابلة للتقليد، تضمن لها مكانة دائمة بين أندر مجوهرات التاج البريطاني أو ضمن مجموعات المليارديرات.



أصل استثماري

في مواجهة تآكل الأسعار الذي يسببه الألماس المُصنّع في قطاعات المجوهرات ذات الجودة الأقل، يصبح الألماس الطبيعي النادر، لا سيما الملوّن والضخم مثل ألماسة كاروي، ملاذاً استثمارياً.

الأحجار النادرة لا تتأثر بفيضانات السوق، بل تكسر الأرقام القياسية، حيث إن بيع الألماسة الوردية مقابل 34.8 مليون دولار يؤكد أن شريحة المستثمرين والأثرياء لا تزال تقدّر الندرة الداخلية واللون النقي الذي لا يمكن للإنتاج الضخم محاكاته أو تكرار قصته.

بينما يتحول الألماس المُصنّع إلى خيار «الرفاهية المعقولة»، يبقى الألماس الطبيعي الاستثنائي، مثل جوهرة بوتسوانا، هو «الرمز الخالد للثروة والتفرد»، مما يضمن له حصانة كاملة ضدّ انهيار الأسعار الذي يسببه المصنع الصيني.