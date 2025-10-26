جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تتعاون مع «ذالينك»

وقعت كل من جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ومكتب ذالينك للاستشارات القانونية اتفاقية خدمات قانونية، وذلك لترسيخ أواصر التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل من الطرفين.

ووقع على الاتفاقية كل من الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ومطر الذيب خلفان النعيمي الشريك المؤسس لمكتب ذالينك للاستشارات القانونية.

وتتضمن الاتفاقية صياغة عقود تأسيس الشركات وملاحقها، واتفاقيات ومذكرات التفاهم أو التعاون، مراجعة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وقرارات مجلس الإدارة من الناحية القانونية، إنشاء ومراجعة الوثائق القانونية والعقود بكل أنواعها، وأعمال الترجمة القانونية للوثائق القانونية والعقود والمستندات والأوراق، وتقديم الاستشارات القانونية بكل أنواعها، ووضع معايير وضوابط الحوكمة بأنواعها، ووضع أدلة ولوائح التدقيق والرقابة الإدارية والمالية والفنية الداخلية، وحسب التشريعات والقوانين العالمية والمحلية ذات العلاقة.

كما تم الاتفاق على إتاحة خدمات قانونية متخصصة لعضوات الجمعية من خلال التسجيل في تطبيق ذالينك للاستشارات القانونية، والذي يعد منصة ذكية تعزز الوعي القانوني لرائدات الأعمال وتدعم أنشطتهن التجارية. يتيح التطبيق للرائدات الاستفادة من خدمات قانونية عالية الجودة بسرعة وسرية تامة، ما يمكنهن من إدارة أعمالهن بثقة وامتثال كامل للأنظمة والقوانين. وبفضل ما يوفره من حماية مستدامة للحقوق القانونية، يسهم التطبيق في تمكين رائدات الأعمال من مواجهة التحديات القانونية بثبات وضمان استمرارية ونجاح مشاريعهن في بيئة أعمال آمنة ومنظمة.

ورحبت الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بالتعاون مع مكتب ذالينك للاستشارات القانونية، موضحة أن هذا التعاون سيخدم أعمال الجمعية من حيث توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، وتقديم الاستشارات القانونية بما يخدم أعمال الجمعية.

وأوضحت د. العامري أن المكتب يتمتع بالخبرة القانونية التي ستمكن الجمعية من تطوير أعمالها بما يخدم رائدات الأعمال في الدولة وخارجها.

وبدوره، أوضح مطر النعيمي الشريك المؤسس لمكتب ذالينك للاستشارات القانونية أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تعتبر من أهم المؤسسات التي تعمل لخدمة رائدات الأعمال في الدولة، مشيداً بجهود الجمعية بخدمة رائدات الأعمال ونجاح مشاريعهن وأعمالهن.

وذكر أن المكتب سيقدم خدماته القانونية بما يخدم أعمال الجمعية بالشكل المطلوب.