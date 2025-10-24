شيري تطلق أحدث طرزها للشاحنة «هيملا» في الإمارات

كشفت شركة شيري عن إطلاقها طرازها الجديد كلياً للشاحنة «هيملا HIMLA» في الإمارات.

وقد تم الكشف عن السيارة لأول مرة خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2025، على أن تُطرح لاحقاً هذا العام في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يمثل محطة مهمة في استراتيجية شيري العالمية، ويُتوقع أن يُعيد رسم خريطة المنافسة في سوق الشاحنات عالمياً.

يؤكد إطلاق «هيملا» التزام شيري الجاد بدخول قطاع الشاحنات، حيث يجمع الطراز بين نظام الدفع 2.3T + 8AT وقدرة التحميل البالغة 1,276 لتراً، ليجسد رؤية شيري الجريئة، حيث لم تعد الشاحنات الصينية مجرد مركبات عمل، بل أصبحت مصممة لتواجه أصعب الطرق والتضاريس.

وتعمل «هيملا» بمحرك ديزل سعة 2.3 لتر تيربو يولد 120 كيلوواط من القوة و420 نيوتن متر من العزم، مع 260 نيوتن متر متاحة منذ 1000 دورة في الدقيقة فقط.

يمنحها هذا الأداء المتفوق قدرة جر وتسلق ممتازة، حيث تصل زاوية التسلق القصوى إلى 95%. وتُقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ZF من 8 سرعات، ما يضمن تشغيلاً سلساً وتقليل تكاليف الصيانة بفضل الزيوت طويلة الأمد.

يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 8.7 لترات لكل 100 كم، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 900 كم، لتقدم «هيملا» مزيجاً مثالياً من الكفاءة والاعتمادية.

وتستطيع «هيملا» سحب ما يصل إلى 3 أطنان، كما تتمتع بزوايا دخول 33° وخروج 24° وارتفاع عن الأرض 220 ملم.

وباعتبارها أول شاحنة ذكية متعددة الاستخدامات من شيري للأسواق العالمية، تقدم «هيملا» أداءً قوياً ومساحة تحميل تبلغ 1,276 لتراً. وتصل قدرتها التحميلية إلى أكثر من 1,000 كغ.