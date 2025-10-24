عمالقة التكنولوجيا يجتمعون 26 أكتوبر في لاس فيغاس

ينطلق مؤتمر Money20/20 USA أكبر منصة تجمع قطاع التكنولوجيا المالية العالمي 26 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر في لاس فيغاس - نيفادا، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 10,000 من أبرز القادة بما في ذلك المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمستثمرين والمبتكرين، لمناقشة مستقبل المدفوعات والمصارف والتجارة الرقمية.

وأعلنت شركة البطاقة الذكية الدولية (تعمل تحت اسم كي كارد)، لحلول الدفع الإلكتروني في العراق، عن مشاركتها في المؤتمر.

وتأتي مشاركة كي كارد في نسخة عام 2025 من مؤتمر Money20/20 بصفتها راعياً للحدث لتسلط الضوء على دور الأسواق الناشئة مثل العراق في التأثير على قطاع التكنولوجيا المالية العالمي. وستعرض الشركة مبادراتها في مجالات الأنظمة البيومترية المبتكرة، والمدفوعات الإلكترونية الآمنة، والشمول المالي، والشراكات الدولية الفعالة، والتحول الرقمي، التي أسهمت في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من 16 مليون شخص في العراق، إلى جانب أكثر من 50 ألف تاجر.

وقال بهاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة البطاقة الذكية الدولية (كي كارد): «وجود كي كارد في مؤتمر Money20/20 يهدف إلى مشاركة قصص النجاح والتجارب الناجحة، والتعرف على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، واستكشاف شراكات جديدة، والاطلاع على أحدث الممارسات في الابتكار والامتثال الدولي. نحن فخورون بتمثيل العراق كقصة نجاح في مجال المدفوعات الرقمية، وبالتفاعل مع القادة العالميين لتعزيز التعاون العابر للحدود ودعم الابتكار التكنولوجي».