«نولتي» الألمانية تزيد استثماراتها للتوسع في الإمارات

تواصل «نولتي»، العلامة التجارية الألمانية تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط ضمن استراتيجيتها العالمية الجديدة للنمو والتوسع. وبعد أن رسخت وجودها في سوق الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007 بالتعاون مع «شركة يونيفرسال التجارية»، وفي خطوة متفق عليها بشكل متبادل لضمان تطوير السوق وتوسيع نطاقها. وتستعد نولتي الآن للانتقال إلى نموذج البيع المباشر للمستهلك من خلال كيانها الرئيسي الجديد «نولتي الإمارات».

وفي إطار هذا التوسع، تعتزم «نولتي» للمطابخ استثمار أكثر من 25 مليون درهم خلال السنوات المقبلة، تشمل إطلاق صالة عرض رئيسية جديدة على شارع الشيخ زايد بحلول مطلع عام 2026، إلى جانب تشكيل فريق متخصص من المهندسين والمصممين والمعماريين لتقديم حلول مطابخ متكاملة تلتزم بمعايير الجودة والدقة الألمانية. وتؤكد هذه الخطوة على ثقة «نولتي» للمطابخ في مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتصميم والابتكار، فضلاً عن كونها سوقاً رئيسياً لدعم توسع الشركة عالمياً. كما تسعى الشركة إلى تعزيز علاقاتها المباشرة مع عملائها من قطاعات الأعمال والأفراد، من خلال ضمان جودة منتجاتها، والارتقاء بمعايير الخدمة، وتقديم أسعار تنافسية.

ومن الجدير بالذكر، أنه منذ عام 2020 قد تضاعفت قيمة سوق المطابخ الفاخرة في الإمارات تقريباً، ومن المتوقع أن تبلغ 200 مليون دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الطلب المتزايد على التصميمات الأوروبية عالية الجودة.

وقال سيلفا كومار راجولو، المدير العام لشركة «نولتي الإمارات»: «منذ انطلاق أعمال نولتي في المنطقة عام 2011، بنينا إرثاً قوياً يرتكز على الابتكار والثقة. واليوم ومع انطلاق مرحلة جديدة بهوية «نولتي الإمارات»، سنتمكن من التواصل بشكل أوثق مع عملائنا وشركائنا، بما يضمن أن تعكس كافة مشاريعنا جوهر التميز الألماني في التصميم. لقد كانت الإمارات دائماً محوراً أساسياً في رحلتنا، ويؤكد هذا التوسع التزامنا بالسوق المحلي ودوره الحيوي في تعزيز حضورنا على مستوى الأسواق الدولية والعالمية».

ويستند حضور «نولتي للمطابخ» في الشرق الأوسط إلى مركزها الإقليمي في دبي، الذي يشرف على أسواق تمتد عبر 30 دولة، وقد نجح في تسليم أكثر من 80,000 مطبخ للمشروعات وحوالي 35,000 مطبخ للبيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة. وبفضل أكثر من 75 صالة عرض تحمل اسم العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، أسهم مكتب دبي في تنفيذ مشاريع بارزة في الإمارات مثل «تلال الغاف» و«فلل هارموني» في دبي، و«آيكونيك ريزيدنسز» من تطوير شركة ميريد وتصميم «بينينفارينا» و«رافال ريزيدنس» في الرياض، و«الموج» في مسقط، إلى جانب مشاريع سكنية وفندقية كبرى في قطر والأردن والكويت. وتتيح هذه البنية التحتية المتكاملة لنولتي خدمة المطورين وأصحاب المشاريع بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والجودة.