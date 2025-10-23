الهلال للمشاريع الناشئة تتخارج من ترانسكورب بعائد 7.6 أضعاف رأس المال المستثمر

أعلنت شركة الهلال للمشاريع الناشئة، المنصة المتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي والتابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن إتمام تخارج استراتيجي من حصتها في شركة «ترانسكورب» الإماراتية، المتخصصة في الخدمات اللوجستية وتلبية الطلبات، عبر صفقة أبرمت مع شركة «إيليت» المدعومة من «جرين دوم إنفستمنتس».

هذا التخارج يعد تتويجاً لمسار استثماري بدأ عام 2018، حين استثمرت الهلال للمشاريع الناشئة في «ترانسكورب» وأسهمت في تطويرها وتمكينها من التحول إلى أحد أبرز مزودي الخدمات اللوجستية في المنطقة، لا سيما في مجالات تلبية الطلبات المبردة، والتوصيل للوجهة النهائية، والتوزيع بين منشآت الأعمال. وعلى امتداد فترة الاستثمار، عملت المنصّة بشكلٍ وثيق مع فريق قيادة «ترانسكورب» لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوسيع آفاق النمو في الأسواق الرئيسة، ما انعكس إيجاباً على أداء الشركة وحضورها الإقليمي كشريك موثوق في القطاع اللوجستي. وقد توجت هذه الجهود بصفقة تخارج تعد من الأبرز في المنطقة، محققة عائداً استثمارياً بلغ 7.6 أضعاف رأس المال المستثمر.

وفي هذا السياق، صرح تشار تينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات في الهلال للمشاريع، قائلاً: «نفخر بدعمنا لتحول شركة «ترانسكورب» إلى شركة لوجستية مؤسسية قابلة للتوسع، تقدم خدماتها لعدد من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة. وتجسد هذه الصفقة نهجنا الطويل الأمد في بناء شركاتٍ مرنة وقابلة للنمو، تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنطقة».

ومن جانبه، قال رودريك نقوزي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «ترانسكورب»: (لقد كانت الهلال للمشاريع الناشئة أكثر من مجرد مستثمر، إذ مثلت شريكاً استراتيجياً حقيقياً. فمنذ المراحل الأولى، عمل الفريق معنا على بناء أنظمة مؤسسية متكاملة، وتعميق علاقاتنا المصرفية والمالية، ودعم توسعنا التجاري. ونحن متحمسون للمرحلة المقبلة مع انضمامنا إلى شركة «إيليت»).

وفي الإطار نفسه، صرح سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في «الهلال للمشاريع الناشئة»، قائلاً: «تجسد شراكتنا مع «ترانسكورب» نهجنا القائم على دعم المؤسسين أصحاب الرؤى الواضحة والالتزام العميق، القادرين على تحقيق التميز في قطاعات يعتمد نجاحها على الكفاءة التشغيلية والقدرة على التنفيذ الواقعي الفعال. فنحن نستثمر في الشركات التي تتمتّع بصلابة نموذجها واستدامة نموها، والتي تكافئ الرؤية البعيدة المدى على حساب المكاسب قصيرة الأجل. ويعد رودريك من أبرز القادة الذين حظينا بالعمل معهم؛ إذ إن نجاحه في بناء منصة لوجستية وتحقيق نمو ربحي مستدام في أحد أكثر القطاعات تحدياً، يعد شاهداً على كفاءته القيادية وتميّزه التنفيذي. لقد كان من دواعي فخرنا أن نكون جزءاً من هذه المسيرة».

وقال هشام البحر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت»: «إن المكانة الريادية التي تتمتع بها شركة «ترانسكورب» في مجال الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد المبردة، إلى جانب شبكتها المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي، ستقوّي قدرتنا على خدمة طيف واسع من القطاعات وتلبية الطلب المتزايد على حلول متكاملة وعالية الجودة لسلاسل التوريد الحساسة لدرجات الحرارة. كما تمنحنا هذه الصفقة حضوراً استراتيجياً مهماً في المملكة العربية السعودية، ومع استمرار قيادة رودريك للشركة، ستشكل «ترانسكورب» قاعدة أساسية لتوسع «إيليت» الإقليمي محوراً رئيسياً في منظومتنا المتكاملة لسلاسل التوريد المبردة».

ويمثل هذا التخارج انعكاساً مباشراً للتوجه الاستراتيجي لشركة الهلال للمشاريع في دعم الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية منذ مراحلها الأولى وحتى بلوغها مرحلة التوسّع والنضج المؤسسي، بهدف بناء شركات قادرة على النمو وتحقيق أثرٍ ملموس، وخلق قيمةٍ مستدامة على مستوى المنطقة، والمساهمة في دفع مسار التكامل بين القطاعات المختلفة.

وفي المقابل، تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية التوسع التي تنتهجها شركة «إيليت» تحت مظلة «جرين دوم إنفستمنتس»، والرامية إلى تجميع الأصول الاستراتيجية في مجالي الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وهي شركة معتمدة على دعم مجموعةٍ من المساهمين الإقليميين البارزين، من بينهم مجموعة راشد حسن سعيد، ومجموعة الشرف، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).