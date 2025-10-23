«الأسبوع العالمي للغذاء» يرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

شهدت فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء 2025 والذي يقام بمركز أدنيك أبوظبي، إطلاق حزمة من المبادرات، والتوقيع على اتفاقيات الشراكة بين مختلف المعنيين المشاركين في مجال الأمن الغذائي والزراعة والاستدامة؛ بهدف رسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة ومرونة للجميع.

حيث تم خلال اليومين الماضيين من انطلاق الحدث العالمي، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين مختلف القطاعات والجهات الداعمة لجهود الأمن الغذائي، فضلاً عن إطلاق حزمة من المبادرات الوطنية التي تعنى بمجال تعزيز دور الدولة في صياغة مستقبل النظم الغذائية وتحويلها لتكون أكثر مرونة.

وتشارك شركة الثمرات للتجارة في فعاليات أسبوع أبوظبي الغذائي الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض، حيث تعرض عدداً من المنتجات الزراعية التي تنتجها في مزارعها داخل الدولة، حيث يصل عدد منتجاتها إلى 30 منتجاً من الفواكه والخضار، التي يتم توزيعها في السوق المحلي، وتصديرها إلى عدد من الدول من أهمها السعودية والكويت وألمانيا والسويد.

وقال عمرو شاهين رئيس مجلس إدارة شركة الثمرات للتجارة في تصريح صحفي بمناسبة المشاركة في أسبوع الغذاء العالمي: «نتولى الإدارة والإشراف على عدد 16 مزرعة داخل دولة الإمارات، حيث تنتج هذه المزارع مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية مثل الخس بأنواعه، والكوسا الهندية والعادية، والبندورة والبامية والشمام والقرع وغيرها من المنتجات الزراعية التي تسجل طلباً متزايداً من قبل المستهلكين المحليين، إلى جانب تصدير منتجاتنا الزراعية إلى أكثر من 15 دولة منها السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان، كما نصدر التمور والفواكه إلى ألمانيا والسويد».

وأضاف عمرو شاهين: «نسعى لتوسيع أعمالنا في السوق المحلي عبر زيادة الإنتاج وزيادة عدد أنواع الفواكه والخضار التي نزرعها، خصوصاً في ظل النمو في عدد السكان وارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية، كما نستهدف فتح أسواق دولية جديدة إلى جانب الأسواق القائمة في الوقت الراهن، الأمر الذي سيعزز من أعمالنا ويدفع لنموها خلال السنوات القليلة المقبلة».

وذكر شاهين أن المزارع التي تديرها الشركة في الإمارات تتبنى أحدث الطرق الزراعية، ما يمكنها من زراعة أصناف جديدة وبجودة عالية، كما أن منتجات الشركة موجودة في مختلف منافذ البيع والمتاجر في دولة الإمارات، مع وجود خطط لمزيد من التوسع.

وكشف شاهين أن الشركة طورت تطبيقاً ذكياً بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع التي تديرها، الأمر الذي ساعد على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، وتحسين الجودة، موضحاً أن الشركة حريصة على اتباع أحدث التقنيات بما يخدم أعمالها.

وأوضح أن شركة الثمرات تعمل في مجال استيراد وتصدير المنتجات الزراعية سواء عبر الشحن الجوي أو البحري أو البري لتوفير مختلف الأصناف الزراعية للجمهور.

وأفاد أن أسبوع الغذاء العالمي المقام في أبوظبي يشكل مناسبة مهمة للترويج والتعريف بمنتجات الشركة، وبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات المشاركة والمستثمرين، بما يفتح آفاقاً للتعاون الاستثماري المثمر بين مختلف الأطراف.