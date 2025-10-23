إطلاق «سيمبوليك آلتوس» في ليوان بـ150 مليون درهم

أطلقت شركة سيمبوليك للتطويرالعقاري أحدث مشاريعها السكنية «سيمبوليك آلتوس» في منطقة لِيوان. ويقدر إجمالي قيمة المشروع بـ 150 مليون درهم. ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.

يقع مشروع «سيمبوليك آلتوس» في ليوان، إحدى الوجهات السكنية الصاعدة في دبي، ويعد المشروع الثاني للشركة ضمن هذه المنطقة الحيوية، بعد النجاح اللافت الذي حققه «سيمبوليك ألفا»، والذي سجل ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 30% خلال فترة وجيزة، إلى جانب عوائد إيجارية تفوق تلك المسجلة في المشاريع المجاورة، وتقييمات إيجابية من السكان.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع العين، ما يوفر شبكة مواصلات مرنة تسهل الوصول إلى مختلف أنحاء دبي، ومن المنتظر أن يسهم الخط الأزرق الجديد لمترو دبي في ربط المشروع بمختلف مناطق الإمارة الحيوية.

وقال مرتضى معز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمبوليك: «مشروع «سيمبوليك آلتوس» صمم ليتفوق، لا من حيث الشكل فحسب، بل من خلال نمط الحياة الذي يقدمه».

وأضاف: «هذا المشروع يعيد تقديم مفهوم السكن العائلي بطابع بوتيكي، حيث خصص سطح المبنى ليضم مرافق للراحة والاستجمام، تضفي طابعاً فريداً على المشهد العام. وقد تم تصميم كل تفصيل فيه بعناية، من المساحات الخضراء، إلى التشطيبات الداخلية وتوزيع الوحدات، وذلك ليعكس التزامنا بالجودة، ويحمل في ملامحه إرث مجموعة اسبيديكس الممتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً».

ويتميز المشروع بتصميم معماري فريد يوفر خصوصية عالية وواجهة مرتفعة تضفي طابعاً مميزاً على المبنى، في حين يحتضن السطح مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية، تشمل مسبح إنفينيتي، وأحواض سباحة منفصلة للبالغين والأطفال، وصالة رياضية، وغرفة بخار، وساونا، وجاكوزي، إلى جانب جلسات أنيقة بإطلالات بانورامية على أفق المدينة، تمنح السكان تجربة معيشية بأجواء المنتجعات.