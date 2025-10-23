تعاونية الشارقة تفتتح فرعها المؤقت في القطينة في وقت قياسي وتنشئ فرعاً دائماً بـ 35 مليون درهم

أعلنت تعاونية الشارقة عن افتتاح فرعها المؤقت في منطقة القطينة، في إنجاز استثنائي تم خلال 72 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يعكس التزام التعاونية بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

ويمتد فرع تعاونية الشارقة المؤقت على مساحة 500 متر مربع ويحتوي على أكثر من 5000 صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية، إضافة إلى أقسام متخصصة للمنتجات الطازجة، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من السلع الأساسية خلال فترة العمل المؤقتة.

كما أعلنت تعاونية الشارقة عن إنشاء فرع دائم في منطقة القطينة 4 بضاحية مهذب، وبتكلفة تقارب 35 مليون درهم، حيث يتميز الفرع الجديد بتصميم معماري يعكس الهوية الثقافية للإمارة، ويجمع بين الطابع الإسلامي التقليدي والحداثة، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وتقدم ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على توجيهاتهم السامية ودعمهم المتواصل، التي كان لها بالغ الأثر في تسريع إنجاز هذا المشروع الحيوي. كما توجه سعادته بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة التعاونية، وإلى جميع الشركاء والجهات الحكومية، على جهودهم الكبيرة ومتابعتهم الحثيثة التي كانت وراء هذا الإنجاز في زمن قياسي.

وأكد الجنيد أن افتتاح الفرع المؤقت جاء استجابة سريعة وفعالة لتلبية متطلبات أهالي القطينة، مشيراً إلى حرص تعاونية الشارقة على توفير تجربة تسوق مريحة ومتطورة عبر إطلاق خدمة التوصيل «Yalla» عبر التطبيق الإلكتروني خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة أن المساحة الإجمالية لفرع التعاونية الدائم تبلغ حوالي 7000 متر مربع، منها 4500 متر مربع مخصصة للمساحات التأجيرية التي تضم سوبرماركت بمساحة 2500 متر مربع يحتوي على أكثر من 20000 صنف، إضافة إلى 15 محلاً تجارياً تغطي كافة احتياجات السكان من مطاعم ومقاهي وخدمات مصرفية ورعاية صحية.

وأشار الجنيد إلى أن المشروع يتضمن مظلات تظليل للجلسات الخارجية، مواقف سيارات مظللة وواسعة، مواقف دراجات، ثمانية أجهزة شحن سريع للمركبات الكهربائية، محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء، ومرافق منفصلة لإعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى نظام إدارة مباني متكامل للتحكم بكفاءة في استهلاك الطاقة وأنظمة التكييف.

وأكد الجنيد التزام تعاونية الشارقة الدائم بخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات رضا المتسوقين، معرباً عن شكره لجميع الشركاء والجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاز مشاريع التعاونية التي تواكب تطلعات سكان الإمارة.