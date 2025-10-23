الأنصاري للصرافة تقدم 50 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان

أعلنت الأنصاري للصرافة، عن توقيع اتفاقية تبرع جديدة مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، بموجبها يتم تقديم مبلغ 50 مليون درهم لدعم «مستشفى حمدان بن راشد للسرطان»، أول مستشفى متكامل لعلاج السرطان في دبي، وذلك تماشياً مع التزامها بمسؤوليتها الإنسانية والمجتمعية.

ويأتي هذا التبرع في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأنصاري للصرافة ومؤسسة الجليلة، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم مؤسسة الجليلة بإعطاء الأنصاري للصرافة حق إضافة اسمها إلى جناح التصوير التشخيصي في المستشفى، تكريماً لمساهمتها الرائدة في دعم هذا المشروع الإنساني.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة: «نحن ملتزمون بدعم المبادرات الإنسانية والصحية التي تعود بالنفع على مجتمعنا، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الحيوي الذي سيحدث فرقاً حقيقياً في حياة مرضى السرطان. إن مساهمتنا في إنشاء جناح التصوير التشخيصي في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان تعكس إيماننا العميق بأهمية المسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات، وحرصنا على أن نكون شركاء فاعلين في دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وتوفر الرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. نحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع الخيري الذي يجسد قيم العطاء والتكافل، ونتطلع إلى رؤية أثره الإيجابي على المرضى وعائلاتهم».

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «نعتز بالتعاون مع الأنصاري للصرافة الذي يعد نموذجاً يحتذى به في الشراكات المجتمعية البناءة والداعمة لمنظومتنا الصحية وأثرها الإنساني. إن هذا التبرع السخي سيسهم في تطوير خدمات التشخيص والعلاج في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما يرتقي بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وقدرتنا على توفير رعاية متكاملة تدعم عهد «دبي الصحية» الراسخ: المريض أولاً».

ويعد مستشفى حمدان بن راشد للسرطان أول منشأة طبية متكاملة لعلاج مرضى السرطان في دبي، وسيشكل المستشفى الذي يتم تصميمه وفق أعلى معايير الاستدامة، صرحاً طبياً، حيث سيقدم خدمات متكاملة تشمل التشخيص المبكر والعلاج المتخصص، وصولاً إلى الرعاية الشاملة، وذلك عبر كوادر طبية متعددة التخصصات. كما سيركز على الأبحاث السريرية الرائدة لتطوير علاجات نوعية.