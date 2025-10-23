بلووم القابضة تطلق المرحلة الـ 11 من مشروع بلووم ليفينج

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «مالاغا»، المرحلة الحادية عشرة من مشروع بلووم ليفينج، المجمع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد سميت هذه المرحلة الجديدة تيمناً بمدينة مالاغا الإسبانية، وتضم آخر مجموعة من الفلل الفاخرة المطلة على البحيرة، والتي تتراوح بين ثلاث إلى ست غرف نوم. ومن المقرر إنجاز المرحلة الحادية عشرة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من عام 2028.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «تؤكد بلووم القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة تتمحور حول السكان وتلبي تطلعاتهم، مع الحرص على تعزيز الترابط وتوفير أسلوب حياة متوازن. ويأتي إطلاق «مالاغا» ليشكل محطة جديدة ضمن مسيرة بلووم ليفينج، تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات سكنية فريدة ترتقي بمعايير الحياة العصرية».

وأضاف: «وقد حظيت «ماربيلا»، المرحلة السابقة من المشروع، بإقبال استثنائي، حيث تم بيع جميع وحداتها في وقت قياسي، ونحن على ثقة بأن «مالاغا» ستلقى الاهتمام نفسه وتحقق نجاحاً مماثلاً».

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركزاً صحياً وسوبر ماركت، لضمان حصول السكان على كل مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وقد بدأت بلووم القابضة عملية التسليم المبكر لـ«قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج. وتسير أعمال البناء في جميع الوحدات التي تم إطلاقها في المشروع وفقاً للجدول الزمني. ويضم بلووم ليفينج وحدات سكنية تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمع السكني المتميز في مدينة زايد. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.