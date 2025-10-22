رأس الخيمة.. اندماج استراتيجي بين «مرجان» و«راك للضيافة»

أعلنت شركة مرجان، في رأس الخيمة، و«راك» للضيافة القابضة عن اندماج استراتيجي تاريخي لتأسيس كيان موحد يعمل تحت مظلة مرجان.

يجمع هذا الاندماج الاستراتيجي بين الخبرات العالمية في قطاع الضيافة والرؤى الطموحة لتطوير الأراضي، لتشكيل مؤسسة ديناميكية جاهزة للمستقبل. وستقوم مرجان بدمج عمليات تطوير العقارات، وأعمال الضيافة تحت مظلة واحدة.

واستلهاماً من رؤية رأس الخيمة 2030، ستقود مرجان مسيرة نمو رأس الخيمة لتعزز دورها مركزاً عالمياً للعيش والاستثمار، كما ستدفع عجلة الاستثمارات الكبرى، وتعزز القطاع السياحي، وتحقق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مرجان: «تلتزم رأس الخيمة برؤيتها الرامية إلى دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة، مع الاحتفاء بتاريخها العريق، والحفاظ على إرثها، وصون هويتها. وقد حدّدت رؤية رأس الخيمة 2030 طموح الإمارة لتكون رائدة في المنطقة من حيث جودة الحياة، ومكاناً تزدهر فيه الفرص. وانطلاقاً من رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة، سيسهم هذا الاندماج في خلق فرص وظيفية متميزة للمواطنين، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتنا مركزاً للفرص والابتكار. وقد تم قرار الدمج بين الجهتين على أسس راسخة لبدء فصل جديد من التقدم والنجاح، ما يمكننا من تطوير وجهات رائدة ونموذجية متجذّرة في هوية رأس الخيمة الفريدة. وبجهودنا المشتركة، نحن على أتم الاستعداد لبناء مجمعات نابضة بالحياة تجسد رؤية الإمارة الطموحة للازدهار المستدام».

ستقود مرجان عملية التحول في رأس الخيمة من خلال تطوير مخططات رئيسية طموحة، بما يعزز تطوير الوجهات السياحية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات، ستطلق مرجان مشاريع متعددة الاستخدامات، يتم دمجها بسلاسة مع البنية التحتية الأساسية للمجتمعات النابضة بالحياة، والمرافق الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة. وتشمل هذه المشاريع المصممة بعناية جزيرة المرجان، وراك سنترال، وشاطئ مرجان، والمخطط الرئيسي المرتقب لجبل جيس، وهي مصممة للارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تجارب السفر والترفيه للزوار، واستقطاب فرص استثمارية متنوعة.

وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «تقود مرجان عملية تطوير رأس الخيمة ووضع المخططات الرئيسية لتحويلها إلى مدينة ذكية وأصيلة ومترابطة في المستقبل، ووجهة مليئة بالحياة يجد فيها الأفراد والشركات والمجتمعات فرصاً للنمو والازدهار. وسترسخ مرجان مكانة رأس الخيمة مركزاً عالمياً للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل».

بعد الإطلاق الناجح لوجهة شاطئ مرجان، المخطط الرئيسي المتعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، تواصل الإمارة تنفيذ أعمال البنية التحتية ضمن المخطط الرئيسي الذي يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة. وقد تم تصميم شاطئ مرجان حول ثمانية أحياء متميزة، ستضم 22000 وحدة سكنية، و12000 غرفة فندقية فاخرة، وتستوعب 74000 مقيم، و32000 موظف، وتستقبل ما يصل إلى 180000 زائر سنوياً.

ويمتد شاطئ مرجان على طول 3 كيلومترات من الخليج العربي، ويشمل 6.5 ملايين قدم مربعة من المساحات الخضراء، ما يربط بين تطوير البنية التحتية وإنشاء المساحات العامة المجتمعية.

وتأكيداً لدعمها هدف رؤية رأس الخيمة 2030، تعمل مرجان على استقطاب 3.5 ملايين زائر سنوياً إلى الإمارة، بحيث يشكل الزوار الدوليون نسبة 60% من إجمالي السياح في الإمارة، وستعمل مرجان على توسيع القدرة الاستيعابية الفندقية في رأس الخيمة، من خلال استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك أرقى علامات الضيافة الفاخرة على مستوى العالم.

في إطار التوسع نحو المناطق الجبلية، ستقوم مرجان بتطوير 100 كيلومتر من مسارات المشي وركوب الدراجات خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعيد تعريف السياحة الحيوية في المنطقة ويبرز المناظر الطبيعية الخلابة في رأس الخيمة. وتخطط مرجان لاستقطاب أكثر من 20000 من جمهور المهرجانات إلى الإمارة من خلال فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية المستوى.

وفي دعمها لمنظومة الضيافة في رأس الخيمة، ستوفر مرجان مرافق إقامة عالمية المستوى لأكثر من 15000 من العاملين في قطاع الضيافة، بما يضمن مستويات معيشية استثنائية تجذب وتحافظ على أفضل الكفاءات. كما ستدير مرافق غسيل متطورة تعالج أكثر من 100000 طن سنوياً باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة، ما يعزز التميز التشغيلي والاستدامة في مختلف أنحاء هذه الوجهة المتميزة.