3.33 مليارات دولار سوق مراكز البيانات في الإمارات بحلول 2030

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً كبيراً، لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، حيث من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات، من 1 غيغاواط في عام 2025، إلى 3.3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة. كما يُتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات في الإمارات من 1.26 مليار دولار في عام 2024، إلى 3.33 مليارات دولار في عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.64 %. تؤكد هذه التوقعات التزام المنطقة القوي بتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها المحرك الرئيس للتنويع الاقتصادي المستدام، والنمو القائم على الابتكار.

وفي هذا الاتجاه، أعلنت شركة سبمر العاملة في مجال البنية التحتية المستدامة لمراكز البيانات، عن تعزيز عملياتها، وترسيخ مكانة سبمر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كشريك في التصميم والبناء والاستدامة لمراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، بما يمزج بين تطوير الأعمال، ونمو المنظومة المحلية والشراكات الإقليمية والتنفيذ التشغيلي.

وفي هذا السياق، قال باتريك سميتس الرئيس التنفيذي لشركة سبمر: «تعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعريف مستقبل البنية التحتية الرقمية، والمكاتب المخطط لإقامتها في دولة الإمارات وشمال أفريقيا، يتيح لنا تقديم خبرة سبمر في مراكز البيانات السائلة والمستدامة والمهيأة للذكاء الاصطناعي مباشرة، إلى منطقة تقود الابتكار العالمي. إنها خطوة حاسمة في مهمتنا لجعل النمو الرقمي العالمي أكثر كفاءة واستدامة، من خلال مراكز بيانات تقدم خدمات فعالة».

ومن جانبه، قال خالد الجامد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سبمر: «تتحرك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسرعة استثنائية، لبناء منظومات رقمية سيادية ومستدامة، ومهيأة للذكاء الاصطناعي، ونحن نركز على التعاون مع مزودي الخدمات السحابية العملاقة، وشركات الاتصالات والبرامج الرقمية المدعومة حكومياً في المنطقة. وفي ظل الوجود القوي لشركة سبمر في الشرق الأوسط، فإننا نعمل على توفير بنية تحتية أكثر سرعة وذكاءً، تمتاز بقابلية التوسع والمرونة الأعلى».

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل محور الموجة القادمة من البنية التحتية الرقمية العالمية، ويُسهم الوجود المحلي لشركة سبمر في دولة الإمارات، في إيجاد منصة مناسبة لمشروعات رائدة، تُظهر نتائج قابلة للقياس في الكفاءة والاستدامة وتكلفة الملكية الإجمالية. وتعمل هذه المشاريع كنماذج عالمية لمراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، ومبردة بالسائل، لتضع معايير عالمية للأداء والاستدامة، وتسمح بتوسع نطاق تبنّي تلك النماذج في المنطقة –وذلك بهدف ترسيخ مكانة سبمر الشرق الأوسط وأفريقيا مركزاً للبحث والتطوير والتكامل وتجربة العملاء المتميزة في المنطقة.