«في تي ماركتس» تتوسع بالخدمات المالية عبر دبي

تواصل دبي استقطاب شركات جديدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية منذ مطلع العام 2025، مستندة إلى بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة تُمكّن الشركات المتخصصة من التوسّع خليجياً وإقليمياً.

وفي هذا السياق، دشّنت شركة «في تي ماركتس» (VT Markets) مقرها الإقليمي في دبي لتقديم خدمات التداول والخدمات المالية الرقمية، عبر سلسلة لقاءات أعمال مع شركاء القطاع ومؤسساته، بما يعزز حضورها في أسواق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وجاء افتتاح المقر خلال فعالية أعمال عقدتها الشركة مؤخراً في دبي بعنوان «VT Markets Dubai Week»، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، وسالم خماس، وبريانا فايد، إلى جانب عدد من القيادات المالية والمستثمرين.

ويأتي الإطلاق عقب حصول الشركة على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) – الفئة الخامسة في دولة الإمارات، بما يرسّخ إطار الامتثال التنظيمي ويرفع ثقة المتعاملين في خدماتها.

وتؤكد الشركة أن مكتب دبي سيعمل كمركز إقليمي لدعم العملاء وبناء الشراكات والتواجد الميداني، مستندة إلى سجل انتشار في أكثر من 160 دولة ونيل مئات الجوائز في قطاع الخدمات المالية، ضمن رؤيتها الهادفة إلى تبسيط التداول وتعزيز الابتكار وسهولة الوصول.

إلى جانب ذلك، تعوّل الشركة على موقع دبي كبوابة تمويلية ولوجستية إلى أسواق مجلس التعاون، مستفيدة من منظومة الترخيص والرقابة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي لتوسيع نطاق منتجاتها الرقمية وخدماتها المؤسسية عبر المنطقة.

وتخطط «في تي ماركتس» لتعزيز فرق خدمة العملاء وإدارة الشراكات من مقرها في دبي، وإطلاق برامج تدريب مالي ومبادرات امتثال متقدمة لعملائها في الخليج والشرق الأوسط، بما يدعم نمو قاعدة المتعاملين ورفع كفاءة التداول.

وتؤكد الشركة التزامها بالمساهمة في خلق فرص عمل ونقل المعرفة داخل الدولة، من خلال شراكات مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومسرّعات الأعمال المحلية، بما يتيح تطوير حلول تداول رقمية تتناسب مع متطلبات السوق الخليجي ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والتمويل المبتكر.