إيدنريد الإمارات تعزز ريادتها في السوق بحلول شاملة للمدفوعات

تواصل إيدنريد، المنصة الرقمية للخدمات والمدفوعات المخصصة في معالجة الرواتب وتعزيز الشمول المالي لغير المتعاملين مع البنوك في الدولة، بحلول بطاقات الرواتب والخدمات المالية ذات القيمة المضافة والابتكار القائم على الامتثال، تحت قيادة المدير العام الجديد كلاوديو دي زاني.

وتحظى الشركة بثقة المؤسسات الكبرى وقاعدة متنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً في دعم اقتصاد الدولة. واليوم، تتعاون إيدنريد الإمارات مع اكثر من 15.000 شركة، كما تخدم 2.5 مليون حامل بطاقة، بالتعاون مع أكثر من 10 بنوك و20 مؤسسة مالية. ويزداد الإقبال خصوصاً من قطاعات كالتصنيع والإنشاءات وإدارة المرافق، التي تركز على الثقة وسهولة التنفيذ كأولوية رئيسية.

وتستخدم بطاقات الرواتب من إيدنريد، C3Pay، المدعومة من بنك رأس الخيمة والمندرجة ضمن شبكة ماستركارد، على مستوى العالم. ويعد التدريب الميداني المتميز الذي تقدمه الشركة في مساكن العمال أحد أبرز عوامل نجاحها، حيث يتيح للمؤسسات الكبرى تسجيل آلاف الموظفين بكفاءة عالية. ويضمن هذا التدريب أن يتمكن العمال من تفعيل بطاقاتهم، والاستفادة من ميزات التطبيق، واستخدام الأدوات المالية الأساسية.

وقال كلاوديو دي زاني، المدير العام لإيدنريد الشرق الأوسط: أصبحت إيدنريد الإمارات الرائدة في قطاع الرواتب والوصول المالي في المنطقة بفضل حلول رقمية مبتكرة ورؤية طموحة، هدفنا اليوم هو تعزيز هذه الريادة عبر بناء ثقة أعمق مع عملائنا، وتوسيع نطاق الخدمات المؤثرة، وضمان الامتثال الكامل، مع الاستمرار في تمكين العمال لإدارة أموالهم بطريقة آمنة وشفافة.

وتواصل إيدنريد الإمارات تعزيز خدمتها وشراكاتها المصرفية، لترسيخ مكانتها كخيار موثوق في حلول الرواتب والوصول المالي الآمن. وبتركيز أكبر على الابتكار والقيادة، تدخل الشركة مرحلة جديدة من التميز لدعم وصول العمالة في الإمارات إلى خدمات مالية عادلة وشفافة.

تعد إيدنريد منصة رقمية رائدة للخدمات والمدفوعات المخصصة، وشريكاً أساسياً للموظفين في بيئة العمل. فهي تربط أكثر من 60 مليون مستخدم مع أكثر من 2 مليون تاجر شريك في 45 دولة، عبر شبكة تضم ما يزيد على مليون شركة عميلة.