"بيلفينجر الشرق الأوسط" تبرز مساهمتها في قطاعي الطاقة والمياه خلال "مؤتمر المرافق"

أكد عبد الرزاق سعيد، المدير الإقليمي لشركة بيلفينجر الشرق الأوسط، أن مشاركة الشركة في المؤتمر العالمي للمرافق 2025، تأتي تجسيدًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات، التي تولي قطاع الطاقة اهتمامًا كبيرا نظرًا لارتباطه الوثيق بالمشاريع المستقبلية المرتقبة.

وقال إن الشركة، التي تُعد الذراع الإقليمية لشركة بيلفينجر الألمانية العالمية، تهدف إلى استكشاف المزيد من المشاريع المستقبلية في قطاعي الطاقة والمياه، والتعرف على الفرص التي تمكّنها من المساهمة الفاعلة في دعم وتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مجالي الطاقة والمرافق.

وأوضح سعيد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشركة تقدم باقة شاملة من الخدمات التي تتضمن التصميم، والاستشارات، وإدارة المشاريع، إلى جانب التشغيل والصيانة ، مشيرا إلى أن الشركة تشمل مجالات عملها العزل، والسقالات، والحماية من التآكل، وأنظمة التحكم والأتمتة، والحلول الرقمية الصناعية ، إلى جانب توفيرها خدمات هندسية واستشارية متخصصة لمحطات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمختلف مرافق هذا القطاع الحيوي على مستوى الدولة.

وتعكس هذه الخدمات المتكاملة التزام الشركة بتوفير حلول متقدمة تغطي مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، بدءاً من التصميم وحتى التشغيل، بما يضمن جودة الأداء واستدامة العمليات ، فيما يشير تنوع الخدمات إلى خبرة الشركة في التعامل مع احتياجات البنية التحتية الصناعية، خاصة في بيئات العمل المعقدة كمحطات الطاقة والمياه ، إلى جانب اكتسابها الحلول الرقمية التي تقدمها أهمية متزايدة في ظل توجه القطاع نحو الأتمتة ورفع كفاءة الأداء.

كما يؤكد هذا التنوع في مجالات العمل قدرة الشركة على تقديم قيمة مضافة من خلال الجمع بين الخبرات التقنية والخدمات الاستشارية والهندسية المتخصصة، بما يدعم استمرارية وكفاءة مرافق الطاقة والمياه في الدولة، ويعزز دورها في ضمان أمن هذه الموارد الحيوية.

وتغطي عمليات بيلفينجر الشرق الأوسط دول الخليج عبر شبكة من الشركات والفروع، منها "Deutsche Babcock LLC" في أبوظبي، و"Babcock Borsig Service Arabia Ltd" في السعودية، و"DEBAJ" في قطر، كما تتعاون مع عدد من الشركاء المحليين لتقديم حلول متكاملة تدعم استدامة وكفاءة المنشآت الصناعية في المنطقة.