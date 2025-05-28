"HuiZhong"الصينية تستعرض تقنياتها الذكية في مجال العدادات خلال "مؤتمر المرافق"

تشارك شركة "Huizhong" الصينية، الرائدة في مجال تصنيع أجهزة القياس الذكية، في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي يعقد تحت شعار"الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق" ، من خلال عرضها أحدث حلولها التكنولوجية في مجالات تشمل عدادات المياه بالموجات فوق الصوتية، وعدادات الحرارة، وعدادات التدفق، مع نطاق معايرة يمتد من "DN15" إلى "DN15000"، مما يجعلها من الشركات القليلة عالميًا التي تغطي هذا النطاق الواسع.

واستعرضت الشركة خلال المؤتمر، قدراتها في التصنيع الذاتي الكامل، حيث تمتلك خطوط إنتاج متكاملة تشمل أقسام الذكاء الاصطناعي والمعايرة، بالإضافة إلى نظام "SMT" المتقدم، إلى جانب عرضها خط معايرة مخصص لعدادات السفن، قادر على معايرة العدادات الديناميكية التي تتراوح من "DN15" إلى "DN3000"، بالإضافة إلى عدادات ذكية تغطي المقاييس الديناميكية من "DN15" إلى "DN50" .

وفي إطار التطور التكنولوجي، تعتمد "Huizhong" على منصة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على إرسال بيانات العداد مثل التدفق التراكمي، والتدفق اللحظي، ودرجات الحرارة إلى المستخدمين بناءً على الطلب، كما تتيح المنصة إمكانية تحليل البيانات واكتشاف حالات مثل تسرب الهواء، ثم إرسال هذه المعلومات إلى شركات تزويد المياه، والتي يمكنها بدورها التعامل مع المشكلة بفعالية، مما يساهم في تحسين كفاءة توزيع وبيع المياه .

وتتميز منتجات الشركة بامتلاك حقوق الملكية الفكرية الكاملة، مع تسجيل ما يقرب من 100 براءة اختراع، وقد شاركت في صياغة العديد من المعايير الصناعية والوطنية في الصين، مثل "عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية لتطبيقات إمدادات وصرف المياه".