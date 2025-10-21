مصنع أسوس للذكاء الاصطناعي يؤهل المنطقة لمستقبل ذكي

تعمل شركة أسوس، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا، على تعزيز التزامها بتحويل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط من خلال بنية مصنع الذكاء الاصطناعي — وهو إطار شامل يجمع بين الحوسبة المسرعة من إنفيديا وتصميم البنية التحتية الذكية.

يوفر مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات منصة موحدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها على نطاق واسع ودمج تقنيات الحوسبة والتخزين والشبكات والتبريد لتحقيق الكفاءة الشاملة، كما يجسد رؤية شركة أسوس لتمكين «الذكاء الاصطناعي للجميع» وتبسيط النشر على مستوى المؤسسات من خلال تصميم معياري موحد تم عرضه أخيراً في جيتكس.

وقال سينيك تشيو، المدير الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا: «في شركة أسوس، نركز على بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تقديم أداء لا هوادة فيه فحسب، بل تدعم أيضاً الاستدامة والقدرة على التكيف، ومن خلال دمج تقنيات إنفيديا GB300 وHGX وإنفيديا MGX ومنصات إيه إم دي إيبيك 9005، توفر أحدث حلولنا للمؤسسات منصات قابلة للتطوير للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل الابتكار الرقمي ومبادرات المدن الذكية أولوية وطنية، يمكن لهذه الحلول تسريع وتيرة التطورات عبر المجالات».

يمثل دمج حلول مصنع الذكاء الاصطناعي والخدمات المهنية علامة فارقة جديدة في الاستراتيجية الإقليمية لشركة أسوس — المتمثلة في تمكين الحكومات والجامعات والمؤسسات الخاصة في الشرق الأوسط من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي للذكاء الاصطناعي تدعم التركيز المتزايد للمنطقة على الابتكار الرقمي والتقنيات الذكية.

وفي قلب هذه المنظومة توجد أحدث الأنظمة المسرعة من إنفيديا من إنتاج شركة أسوس، والتي تمت هندستها لتقديم أداء استثنائي وكفاءة في استخدام الطاقة، نظام أسوس إيه آي بود المزود بوحدة إنفيديا GB300 NVL72 – وهو خادم وحدات معالجة رسومات عالي الكثافة محسن لتدريب نماذج اللغة الكبيرة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وجهاز أسوس XA NB3I-E12 المدعوم بمنصة إنفيديا HGX B300 – ويتميز باعتماده على أحدث منصات إنفيديا بلاكويل المصممة للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدلالي، وجهاز أسوس ESC NB8-E11 المدعوم بمنصة إنفيديا HGX B200 – استدلال وتدريب عالي الأداء لتطبيقات مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، ونظام ESC8000A-E13P المزود بمعالجات إيه إم دي إيبيك 9005 ووحدات معالجة الرسومات إنفيديا RTX PRO 6000 بلاكويل إصدار الخوادم – وهو نظام متعدد الاستخدامات يدعم أعباء العمل الهجينة باستخدام معالجات إي إم دي إيبيك™ 9005 ووحدات معالجة الرسومات RTX PRO 6000 من بلاكويل أو هوبر، والنظام المعياري Ascent GX10 – منصة من الجيل التالي قابلة للتهيئة تتكيف مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الناشئة واحتياجات النشر المتنوعة.

من بين الأنظمة المذكورة أعلاه، عرضت شركة أسوس حلول الخوادم التي تتميز بمعالجات إيه إم دي إيبيك™ 9005، ما يوفر أداءً استثنائياً وقابلية للتطوير لأعباء عمل مركز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمهام الحرجة.

يجسد النظام أسوس ESC8000A-E13P، المدعوم بمعالجات إيه إم دي إيبيك™ 9005، الأداء وكفاءة الطاقة لأعباء العمل الصعبة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريب نماذج اللغة الكبيرة وارتفاع إنتاجية معالجة البيانات، ويتيح تكامله مع وحدات معالجة الرسومات إنفيديا RTX PRO 6000 بلاكويل إصدار الخوادم وإنفيديا ConnectX -8 SuperNIC اتصال إنفيني باند/ إيثرنت بسعة 400 جيجا للحصول على زمن انتقال منخفض للغاية وأداء عرض نطاق ترددي عالٍ — ما يمكن المؤسسات من توسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية بكفاءة واستدامة.

وبالإضافة إلى الأجهزة، توفر الخدمات الاحترافية من شركة أسوس دعماً مخصصاً وشاملاً لعملاء المؤسسات، بدءاً بالتخطيط والتهيئة ومروراً بالنشر والتحسين وإدارة دورة الحياة، تقدم شركة أسوس مجموعة كاملة من الخدمات التي تشمل تقييم البنية التحتية والتصميم الحراري والتبريد وتكامل الشبكة والمساعدة في النشر في الموقع، وتضمن هذه الخدمات إمكانية انتقال المؤسسات بسلاسة إلى بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المرونة والاستدامة التشغيلية.