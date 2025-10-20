16.75 مليار دولار سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط 2025

يتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط من 16.75 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.04 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بسرعة التحول الرقمي ومُعزّزاً بمبادرات إقليمية كبرى مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات، ورؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035.

وأعلنت Futurex، العالمية في حلول تشفير البيانات على مستوى المؤسسات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع سباير سولوشنز، لحلول الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع وصول المؤسسات إلى أحدث حلول التشفير وإدارة المفاتيح وحماية البيانات.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل حلول Futurex المتقدمة، جنباً إلى جنب مع الحضور الإقليمي الواسع والخبرة التقنية لشركة سباير سولوشنز على تمكين المؤسسات من تلبية الطلب المتزايد على حلول أمن سيبراني قائمة على الامتثال وقابلة للتوسع ومهيّأة للمستقبل في قطاعات البنوك والحكومات والاتصالات والمؤسسات الكبرى.

وقال جون دولي، نائب رئيس المبيعات – الشرق الأوسط لدى Futurex: «استثمرت Futurex بشكل كبير في بناء حضورها المحلي وإطلاق مراكز البيانات وإقامة الشراكات في كلّ من دبي وأبوظبي. ويمنحنا التعاون مع سباير سولوشنز ميزة إضافية، حيث يتيح للمؤسسات في الشرق الأوسط الحصول على حلولنا العالمية للتشفير وإدارة الوصول، والمدعومة بخبرات محلية وحضور إقليمي واسع. ومع تزايد حاجة المؤسسات إلى حلول أسرع وأكثر قابلية للتوسع تلبي متطلبات الامتثال، فإننا نساعدها على تأمين بياناتها وتسريع تبني الحوسبة السحابية وتحقيق الازدهار في واحد من أسرع أسواق الأمن السيبراني نمواً في العالم».

وتقدم منصة CryptoHub من Futurex، وهي منصة موحّدة لحماية البيانات، أسرع الحلول وأكثرها قابلية للتوسع عالمياً، مصممة لتتجاوز وحدات التشفير التقليدية (HSMs). بخلاف العروض الأخرى في السوق التي تجمع عدة وظائف تشفير عبر الاستحواذات، توفر حلول CryptoHub الجاهزة للسحابة من Futurex تبسيطاً وتقليلاً للتكاليف، مع تسريع اعتماد السحابة المؤسسية والامتثال للمعايير، من خلال إدخال وحدات HSM السحابية إلى المنطقة، نمكّن العملاء من تلبية متطلبات سيادة البيانات الصارمة، وتعزيز الأداء عبر تقليل زمن الاستجابة، وتقليل تكلفة وإدارة الحلول المستقلة، مع تسريع اعتماد السحابة المؤسسية بطريقة آمنة.

من جهته قال سيد قدري، المدير التنفيذي للعمليات في شركة سباير سولوشنز: «يتسارع التحول الرقمي في الشرق الأوسط ولا يمكن للمؤسسات أن تقبل أي تقصير في مجال الأمن. نتشرف بهذه الشراكة مع Futurex التي تجلب إلى المنطقة أحدث حلول التشفير وإدارة الوصول، والتي لا تقتصر على تلبية متطلبات الامتثال وسيادة البيانات بل تعمل كذلك على تهيئة المؤسسات لمواجهة تحديات المستقبل - بدءاً من التشفير ووصولاً إلى تسريع تبني الحوسبة السحابية، وسنعمل معاً على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المنطقة وتمكين المؤسسات من العمل بأمان وثقة وعلى نطاق واسع، مع وضع معيار جديد لحماية بياناتها القيّمة».