الاتحاد للطيران تحلق بـ300 رحلة يومياً حول العالم



أعلنت الاتحاد للطيران تحقيق إنجاز جديد في مسيرة نموها مع تشغيلها 300 رحلة ركاب مجدولة يومياً. وذكرت الناقلة أن هذا الإنجاز يعكس النمو القوي الذي شهدته الشركة في عام 2025 بعدما ارتفع عدد الرحلات اليومية بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي، ما يرسّخ مكانة الاتحاد إحدى أسرع شركات الطيران ذات الخدمات المتكاملة نمواً على مستوى العالم، ويأتي ذلك في إطار أداء هو الأقوى في تاريخ الشركة.



وتعد جميع الرحلات الـ300 رحلات ركاب مجدولة، مما يبرز دور الاتحاد للطيران، ويعزز مكانة أبوظبي إحدى أكثر المدن اتصالاً وسهولة في الوصول على مستوى العالم. وقال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران: «نواصل توسيع وجهاتنا، وتعزيز أسطولنا، وتنمية كوادرنا، في إطار سعينا لتحقيق رؤيتنا بأن تكون الاتحاد شركة الطيران المفضلة للجميع، ويعكس هذا الإنجاز أحد أسرع مسارات النمو في صناعة الطيران العالمية».



وفي سبتمبر 2025 نقلت الشركة 1.9 مليون مسافر، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع الحفاظ على معدل إشغال بلغ 89%، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نقلت الاتحاد 16.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لشبكة الاتحاد في سبتمبر الماضي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومةً بنمو الأسطول وإطلاق سلسلة من الوجهات الجديدة في أسواق رئيسية، ففي خلال عام 2025، أطلقت الشركة أو أعلنت عن 31 وجهة جديدة، من بينها ميدان في سومطرة، وبنوم بنه في كمبوديا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وكرابي في تايلاند، ليرتفع عدد وجهاتها العالمية إلى نحو 90 وجهة. وتعد أوروبا سوقاً رئيسياً للنمو، حيث ارتفعت الرحلات عبر القارة بنسبة 35% هذا الصيف مقارنةً بالعام الماضي.



كما ارتفع عدد طائرات الأسطول التشغيلي إلى 115 طائرة، مقارنة بـ96 طائرة في سبتمبر 2024، ويشمل هذا التوسع انضمام طائرات جديدة من طراز A350 و787 دريملاينر، وعودة طائرتين إضافيتين من طراز A380، إضافة إلى إدخال طائرات A321LR الجديدة التي تقدم أجنحة الدرجة الأولى.



ويواصل مطار زايد الدولي دعم نمو الاتحاد للطيران، حيث يوفر المساحة والكفاءة والبنية التحتية الحديثة اللازمة لدعم عمليات الشركة المتنامية، مع قدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً و65 بوابة، وتتيح أنظمة القياسات الحيوية المتطورة في المطار والإجراءات المُبسطة للضيوف الانتقال من الرصيف إلى البوابة في أقل من 12 دقيقة فقط.

وخلال النصف الأول من عام 2025، انضم إلى الاتحاد للطيران أكثر من 1700 موظف جديد، من بينهم أكثر من 100 طيار و1,000 من أفراد طاقم الضيافة الجوية، كما تمت ترقية أكثر من 1100 موظف في مختلف أقسام الشركة.