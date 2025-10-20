الإمارات تدخل مرحلة جديدة في نظام التمويل المفتوح

تدخل الإمارات مرحلة حاسمة في مجال الابتكار المالي والشمول المالي. عبر إطلاق نظام التمويل المفتوح من خلال أطر عمل تقدمية تتيح الوصول الآمن إلى البيانات المالية، والمدفوعات السلسة، والقدرات المصرفية في الوقت الفعلي.

وقال أديتيا ساركار، المؤسس المشارك لشركة لين تكنولوجيز، على مدار ما يقرب من خمس سنوات، عملت لين تكنولوجيز على إرساء الأسس اللازمة لهذا التحول، من خلال بناء البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات المالية من تقديم تجارب مالية آمنة وقائمة على البيانات. واليوم، تقف لين كشريك موثوق به يساعد النظام البيئي على الانتقال إلى عصر التمويل المفتوح، ويفتح فرصاً جديدة في مجال الشمولية والتنويع وتجربة العملاء.

وأوضح أديتيا ساركار أن الشرق الأوسط يشهد حالياً تطورات بارزة في مجال فتح البيانات والخدمات المالية. وتستعد دولة الإمارات لإطلاق إطار التمويل المفتوح، ما يمنح الشركات وصولاً منظماً ومرخصاً إلى البيانات المالية للعملاء، مع القدرة على تنفيذ مختلف أنواع المدفوعات. أما المملكة العربية السعودية فقد بدأت بالفعل بمرحلة البيانات في الخدمات المصرفية المفتوحة، وأعلنت مؤخراً عن إطارها الخاص بمدفوعات هذه الخدمات، وهو تطور مهم يسهّل ابتكار منتجات مالية آمنة وفعّالة. كما قدّم كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي ميزات مبتكرة مثل المدفوعات المتكررة المرنة وطلب الدفع، مما يجعل إدارة المدفوعات عبر الحسابات المصرفية أسهل وأكثر فاعلية.

وأضاف، ينطلق الشمول المالي من إتاحة رؤية واضحة. فغياب الوصول الفوري إلى البيانات المالية للعميل يجعل من الصعب فهم احتياجاته أو تلبيتها بدقة. وتبقى البنوك في صميم الحياة المالية للأفراد، فهي المكان الذي يكسبون فيه أموالهم ويدخرونها وينفقونها. والوصول الفوري إلى البيانات المصرفية يفتح آفاقاً جديدة، إذ يمكّن مزوّدي الخدمات المالية من فهم سلوكيات الدخل والإنفاق الفردية وتقديم حلول مصممة خصيصاً. وقد لا تخدم كل شركة تقنية مالية كل عميل، إلا أن التمويل المفتوح يضمن أن يجد كل عميل الخدمة الأنسب له، بما يدعم بشكل مباشر أهداف دولة الإمارات في الشمول المالي والتنويع الاقتصادي.

وتعمل «لين» في دولة الإمارات منذ ما يقرب من خمسة أعوام، مما منحها خبرة عميقة لا تقتصر على التقنية والمدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة، بل تشمل أيضاً فهماً حقيقياً لاحتياجات العملاء والمنظومة المالية بأكملها. وقد تطورت حلولنا استجابة مباشرة لهذه الاحتياجات مع نمو أعمال عملائنا وتزايد تعقيدها. وكان الإصغاء بعناية لعملائنا ومعالجة مشكلاتهم محوراً أساسياً في نهجنا. وهذه الثقافة التي تضع العميل في المقام الأول تعني أننا نقدّم خدمة متميزة ومنتجات واقعية مصممة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في إطار شراكة مستمرة وتعاونية مع عملائنا.

وقال، يتيح التمويل المفتوح إجراء التحويلات المباشرة من حساب إلى حساب بتكلفة أقل بكثير على التجار مقارنة بمعالجات البطاقات التقليدية. وتضمن أنظمة الدفع الفوري في دولة الإمارات وصول الأموال إلى التجار خلال دقائق. وإلى جانب المدفوعات، توفر «لين» حلولاً لإدارة العمليات المالية مثل التسوية والدفع الفوري، ما يقلل بشكل كبير من الأعباء الإدارية. كما يمكن للتجار إصدار طلبات استرداد أو سحب فورية، ليحصل العملاء على أموالهم خلال دقائق، وأحياناً في ثوانٍ معدودة. كل ذلك يعزز رضا العملاء بشكل ملحوظ. ومع اقتراب إطلاق الربط المباشر المنظم مع البنوك، ستتحسن موثوقية الدفع وتجربة المستخدم أكثر. وبفضل إشراف مصرف الإمارات المركزي، ستُرفع مستويات الثقة والموثوقية إلى مستوى غير مسبوق، مما يمنح الشركات وعملاءها اطمئناناً أكبر من أي وقت مضى.

وتتميز حلول «لين» بمرونتها، إذ يمكن تكييف المنتج نفسه ليلائم استخدامات متعددة. ومنصة تابي مثال واضح على ذلك، فهي تستخدم «لين» في الإقراض عبر التقييم الثاني (إعادة التقييم بعد الرفض الأولي). فعندما يُرفض طلب العميل الأولي للحصول على خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، تتيح له تابي ربط حسابه المصرفي بأمان لإجراء تقييم مالي أعمق استناداً إلى بيانات مصرفية لحظية. وقد واجه موظف جديد في «لين» هذا الموقف بعد انتقاله إلى دولة الإمارات، حيث رُفض طلبه في البداية بسبب محدودية تاريخه المالي المحلي، لكنه حصل على الموافقة بعد ربط حسابه عبر «لين». وتجربة مشابهة تكررت مع موظفين آخرين. وبشكل عام، مكّنت «لين» تابي من الموافقة والتحقق من 50% إضافية من العملاء الذين اعتُبروا في البداية ذوي مخاطر عالية، بفضل المعلومات المالية الإضافية المتاحة.

أما داماك، فهي تستفيد من حلول «لين» في سيناريوهات دفع متنوعة مثل الودائع والإيجار ورسوم الخدمات، والتي تجمع بين مدفوعات كبيرة غير متكررة ومدفوعات صغيرة متكررة. ويُثبت نظام «لين» كفاءته في كلا النوعين؛ إذ تحقق التحويلات المباشرة من حساب إلى حساب معدلات نجاح أعلى في المدفوعات الكبيرة مقارنة ببطاقات الائتمان، كما أن بساطة نظام «لين» تجعل الدفع المتكرر أسهل وأكثر أماناً لعملاء داماك. وقد انعكس ذلك بشكل ملموس في تقليص أوقات انتظار العملاء من ساعات إلى دقائق قليلة فقط.