«أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» في ديسمبر

يقام أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، ليشكل منصة تجمع مطوري أندرويد والمبتكرين وقادة المنظومة التقنية تحت سقف واحد.

وبعد أن رسخت سامسونج جلف للإلكترونيات دورها المحوري في تشكيل منظومة أندرويد والهواتف الذكية تنضم الشركة إلى هذا الحدث العالمي بصفتها شريكاً استراتيجياً بارزاً، في خطوة تؤكد التزامها المشترك بدفع أداء الأجهزة وكفاءتها وتعزيز خصوصيتها من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في وقت يقترب فيه حجم اقتصاد الهواتف المحمولة من حاجز تريليون دولار.

ويجمع «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» منظومة نابضة بالحيوية تشمل أربع منصات رئيسية: «قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي»، و«نكست بلاي أرينا»، و«درويدكون أبوظبي»، و«سويفت هيروز أبوظبي». ويحظى الحدث بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب عدد من الشركاء الإعلاميين، من بينهم «أدفيرت أون كليك»، و«أومنس ميديا»، و«وجيز»، و«طقس العرب»، و«إكسل إكس»، و«خرابيش»، و«ميديا أوبزرفر». ويتوقع أن يستقطب «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» نحو 3000 زائر، وأن يتضمن معارض تفاعلية، ومناطق مخصصة للتواصل المهني، وإطلاقات مباشرة للتطبيقات، وعروضاً تقديمية للشركات الناشئة، بما يتيح فرصاً غير مسبوقة للمطورين والمهندسين ورواد الأعمال والمستثمرين للتعاون في رسم مستقبل الابتكار في عالم الهواتف المحمولة.

ويأتي هذا التعاون في وقت تتوقع فيه شركة «ديلويت» أن تتجاوز نسبة الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي 30% خلال هذا العام، فيما يقدر حجم سوق الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة عالمياً بنحو 26.6 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 24.6% ليصل إلى 124 مليار دولار، ما يسلط الضوء على حجم الفرص الهائلة في هذا القطاع المتسارع بقوة.

وتنظم شركة أومنيس تكنولوجيز الرائدة في ابتكارات تقنيات التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعالية «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي للطاقة، ويجمع هذا الحدث العالمي للمرة الأولى تحت سقف واحد فعاليتي «درويدكون أبوظبي» و«سويفت هيروز أبوظبي»، ليشكل ملتقى شاملاً للمطورين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية، ويركز الحدث على استكشاف الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة وتحسين أداء نظام أندرويد، مع الانتقال من مرحلة النماذج الأولية إلى الإنتاج الفعلي، بما يسهم في تشكيل الجيل القادم من تجارب المستخدمين.

وقال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس تكنولوجيز: «يفرض المشهد المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة على المطورين أن يواكبوا التطورات التقنية المتلاحقة، وأن يلبوا في الوقت ذاته احتياجات المستخدمين المتعلقة بـالخصوصية والتخصيص وكفاءة استهلاك الطاقة. ويهدف «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» إلى تعزيز تبادل المعرفة وتقديم تجارب تعليمية عملية تعد أساسية لتطوير الجيل التالي من التطبيقات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي».

ومن جانبه قال فادي أبوشمط، نائب الرئيس ورئيس قسم تجارب الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: «لم يصمم نظام Galaxy AI لإضافة مزايا جديدة فحسب، بل لإتاحة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأوسع شريحة من المجتمع، وقد كان هدفنا دائماً أن نجعل الذكاء الاصطناعي عملياً، وسهل الاستخدام، ومتاحاً لكل مستخدم بغض النظر عن خلفيته التقنية. ومن خلال تعاوننا مع مجتمع مطوري أندرويد نعمل على تمكين الابتكار الذي يعزز حياة الناس اليومية، وتؤكد هذه الشراكة التزام سامسونج الراسخ بجعل الذكاء الاصطناعي أداة في متناول الجميع، وليس امتيازاً يقتصر على فئة محدودة».