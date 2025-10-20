شركة «كاشيو» تستحوذ على «سند كاش»

أعلنت شركة كاشيو، للتكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات، عن استحواذها على «سند كاش»، في السعودية، حيث تُمثل هذه الصفقة نقلة نوعية في توسع كاشيو ونموها في المملكة، وتُعزز التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

مع هذا الاستحواذ والتوسع، تواصل كاشيو مهمتها في تغيير كيفية إدارة الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها لشؤونها المالية، مما يعزز الكفاءة والشفافية وبرامج المكافآت في كل معاملة.

وقال أرمين مرادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لكاشيو: «تتمتع سند كاش بمعرفة قيّمة للسوق المحلي وقاعدة عملاء موثوقة. بفضل جمع هذه الخبرات والقدرات مع تقنية كاشيو وتركيزها على تقديم تجربة استثنائية للمستخدمين، أصبح بإمكاننا الآن تقديم حل إدارة الإنفاق الأكثر تطوراً في المنطقة».

وقال محمود اسويد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سند كاش: «يُمثل استحواذ كاشيو على سند كاش نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية. يعكس هذا الاستحواذ نضج السوق وقوته، والتزامنا المشترك بتمكين الشركات السعودية من خلال منظومة التكنولوجيا المالية عالمية المستوى. معاً، نبني منصة موحدة تُبسط كيفية إدارة الشركات لنفقاتها، وتُعزز الشفافية المالية، وتدعم رؤية المملكة نحو تحقيق اقتصاد غير نقدي قائم على الابتكار».

تهدف هذه الخطوة إلى دعم توسع كاشيو في المملكة العربية السعودية، فمن خلال توحيد الجهود، ستقدم كاشيو ميزات محلية مُحسّنة، وأطراً مبسّطة لتحقيق الامتثال التنظيمي، ومكافآت فريدة للشركات السعودية، خاصة مع توجه الشركات بشكل متزايد نحو المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتحقيق مجتمع رقمي. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء كاشيو الحاليون من الحصول على بطاقات محلية في المملكة العربية السعودية.

ولدعم هذه المرحلة الرئيسية من التوسع والنمو، ستُطلق كاشيو حملة توظيف واسعة النطاق، مع أكثر من 120 وظيفة شاغرة حالياً في وظائف متعددة سيتم شغلها خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعكس طموحات كاشيو العالمية. سيتم توزيع هذه الأدوار الجديدة على الأسواق التشغيلية والتوسعية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا والأردن والمملكة المتحدة ودبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية.