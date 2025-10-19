«جيلي» تطرح «سيتي راي» الجديدة في الإمارات

طرحت شركة «جيلي» الطراز الجديد من «سيتي راي» في الإمارات، هي سيارة دفع رباعي مدمجة، مصممة لتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.5 لتر، بشاحن توربيني، يولد قوة 172 حصاناً، وعزم دوران 290 نيوتن لكل متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض، بسبع سرعات، وتتميز بنظام دفع أمامي. وتوفر السيارة بأربعة أوضاع قيادة: الاقتصادية، والمريحة، والرياضية، والذكية.

وتتميز السيارة بتصميم عصري، مع شبك أمامي أسود مميز، بتصميم متقشر، تكمله مصابيح أمامية بتقنية LED، بتقنية مصفوفة النقاط. ويتميز تصميمها الجانبي بتصميم هيكل ثنائي اللون غالباً، مع سقف أسود متباين، وعجلات معدنية سوداء، يصل قياسها إلى 19 بوصة. أما في الخلف، فتُعزز المصابيح الخلفية LED على شكل رأس سهم، والمتصلة بشريط إضاءة أفقي، إلى جانب جناح خلفي رياضي، ومنافذ عادم مزدوجة من الكروم، مظهرها الرياضي.

وتتميز لوحة القيادة بلوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصات، وشاشة لمس 2K لنظام المعلومات والترفيه، قياس 13.2 بوصة، مدعومة بمعالج «كوالكوم سنابدراجون 8155»، والذي يعمل بنظام تشغيل جيلي جالاكسي 2.0، تشمل المزايا الإضافية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وتكامل آبل كاربلاي، ونظام صوت «إنفينيتي».

وتتميز السيارة بمجموعة شاملة من ميزات السلامة، بما في ذلك ست وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام التحكم في الجر، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، مع توزيع قوة الكبح إلكترونياً، وحساسات ركن خلفية. كما تُعزز أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مثل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام التعرف إلى إشارات المرور، ​​ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام كشف النقطة العمياء، من مستويات السلامة.

ويبلغ طول السيارة 4510 ملليمترات، وعرضها 1865 ملليمتراً، وارتفاعها 1650 ملليمتراً، وقاعدة عجلاتها 2701 ملليمتر.