جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تطلق أول دبلوم في ريادة الأعمال

أعلنت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال عن إطلاق أول دبلوم ملهم في ريادة الأعمال موجه للفتيات الطموحات.

وفي خطوة مميزة لتدعيم تمكين المرأة وتعزيز ريادتها، وقعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال مع مؤسسة تمكين للاستشارات ومنصة TheAdvisor.net اتفاقية شراكة حصرية لإطلاق أول دبلوم متكامل في ريادة الأعمال، مصمم خصيصاً للفتيات الطموحات المميزات اللواتي يتطلعن لبناء مستقبل مهني قوي ومؤثر.

وقد انضم إلى الدبلوم الذي بدأت الدراسة به أخيراً عدد من رائدات الأعمال، حيث يمنحهن مفاتيح النجاح ويمكنهن من تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية، مع أدوات عملية واستراتيجيات ملهمة، عبر اختيار الفكرة وحتى إطلاق المشروع بشكل احترافي، مع دعم وخدمات استشارية مستمرة بعد التخرج.

ويتناول هذا الدبلوم عدداً من المواضيع الملهمة والجذابة التي تركز على اكتشاف الشغف وتحويله إلى فكرة مشروع ناجحة، من الصفر إلى الاحتراف: بناء مشروعك خطوة بخطوة تصميم نموذج عمل مبدع يميزك عن المنافسين، دراسة الجدوى وخطة العمل لإطلاق مشروع قوي ومستدام، التسويق الذكي والتمويل المبتكر لزيادة فرص النجاح، إدارة الموارد والقيادة بمهارات عملية لرائدات الأعمال، بناء علامة تجارية قوية تحقق حضوراً وتأثيراً في السوق.

كما يبحث الدبلوم النمو والاستدامة، ويناقش كيفية المحافظة على المشروع والتوسع به بثقة.

ويتضمن الدبلوم جلسات استشارية مباشرة مع خبراء متخصصين من Tamkeen Consultancy لمنح رائدات الأعمال دعماً شخصياً وتحولاً حقيقياً، كما تتاح للمشتركات أكثر من 120 دورة تدريبية في جميع أنواع المشروعات الصغيرة والريادية لمدة عام.

وستحصل المشاركات في الدبلوم على شهادة معتمدة من إحدى الجامعات الأمريكية الرفيعة في مجال ريادة الأعمال، والاستفادة من أدوات عملية قابلة للاستخدام تمكن رائدات الأعمال من إدارة مشروعاتهن بكل ثقة، إلى جانب الاستفادة من استشارات مهنية تساعد على نجاح المشروع واستدامته.