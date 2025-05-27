اليابان تدعم شركاتها الصغيرة والمتوسطة بـ15.5 مليار دولار لمواجهة رسوم ترامب

أعلنت طوكيو الثلاثاء عن حزمة دعم بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتّحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي إن الخطة البالغة قيمتها 2.2 تريليون ين ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات وتخفيف شروط الإقراض مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "سنقدّم دعما كاملا للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية".

وطوكيو، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أصبحت منذ بداية شهر أبريل هدفا لرسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.

ومع ذلك، تمثّل السيارات ما يقرب من 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

وأعلنت الحكومة اليابانية الإثنين أنّها اتّفقت مع واشنطن على تسريع محادثاتهما بهدف التوصّل إلى اتفاق تجاري.

وأشار رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو المقبل.