«كورينثيا» تطلق أول مشروع يحمل علامتها الفاخرة في دبي

أطلقت كورنثيا وشركة دبي جنرال بروبيرتيز مشروعاً فندقياً وسكنياً يحمل علامة كورنثيا في دبي، وهو أول مشروع يحمل هذه العلامة الفندقية.

وأعلنت شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز، الممثل الحصري لفوربس جلوبال بروبرتيز في الإمارات، عن تعيينها شريكاً حصرياً لتسويق وبيع الوحدات السكنية في مشروع كورينثيا دبي، أول مشروع سكني فندقي في المدينة يحمل العلامة التجارية العالمية كورينثيا، المعروفة بفنادقها الراقية وتجربتها الفريدة في عالم الضيافة.

يضم المشروع بعض المساكن الفاخرة، التي تحمل علامة كورينثيا التجارية، ويطور من قبل شركة دبي جنرال بروبرتيز، ويتألف من برجين توأمين على شارع الشيخ زايد، يضمان أول فندق فائق الفخامة يحمل علامة كورينثيا التجارية من فئة الخمس نجوم في دبي.

ويمتد مشروع كورنثيا دبي على مساحة 330 ألف متر مربع، ومن المقرر إنجازه بحلول عام 2030، ليقدم أسلوب حياة متكاملاً، يجمع بين الهندسة المعمارية المبتكرة والضيافة الفاخرة ووسائل الراحة الحديثة.

ويحمل المشروع توقيع شركة أتكنز رياليس العالمية، ومن المتوقع أن يصنف من بين أطول الأبراج في العالم بارتفاع يتجاوز 500 متر، ويتميز المشروع بتصميم مذهل يضم برجين متصلين، من خلال سكاي لوبي (بهو سماوي) معلق في المنتصف. تستوحي الأبراج تصميمها من فن الآرت ديكو الكلاسيكي في ترجمة عصرية للأناقة الخالدة، لتصبح أيقونة معمارية في أفق دبي.

وقال عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز: «يجسد المشروع رؤية واضحة، تجمع بين تجربة الضيافة الراقية ومجموعة متنوعة من المساكن المتميزة. إنه أحد المشاريع التي تضيف قيمة دائمة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء، ويسعدنا تولي مهمة المبيعات في مشروع يتوقع أن يصبح معلماً حضرياً جديداً في دبي».

وأكد جاسم العلي، المدير العام لشركة دبي جنرال بروبرتيز، أن المشروع يمنح المشترين حرية اختيار حقيقية من خلال الجمع بين مساكن كورينثيا الفاخرة والوحدات المميزة غير التابعة لعلامة تجارية في وجهة واحدة، دون أي تنازل عن معايير الجودة. وأضاف: «نحن لا نبني أبراجاً فقط، بل نبتكر مشاريع تلهم العالم، وتخلد بصمة دبي في التصميم العمراني.

من جانبه أشار هادي حمرة، الشريك الإداري في درفن فوربس جلوبال بروبرتيز، إلى أن المشروع «يمثل إضافة تاريخية إلى المشهد العقاري في دبي، ويعكس التزام الشركة بتقديم وجهات سكنية استثنائية لعملائها حول العالم».

وقال تيموثي وينستانلي، مدير التصميم والمعماري الرئيسي للمشروع، والحاصل على اعتماد من المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA) وعضو المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA): «تعلو هذه الأبراج كونها رمزاً خالداً على شارع الشيخ زايد، مجسدة أرقى معاني الفخامة الحضرية وواحة عصرية في السماء. ترتفع الأبراج بسلاسة مع تدرجات دقيقة في الارتفاع، ما يكشف عن وحدات سكنية فريدة، تمنح سكانها إطلالات ساحرة لا تضاهى على أفق دبي وخليجها العربي».