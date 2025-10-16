إطلاق منتجات رقمية تشمل العملات المستقرة والأصول المرمزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في جيتكس

أعلن مصرف عجمان، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فاست (Fasset)، المنصة الرقمية للأصول الافتراضية، بهدف تطوير وإطلاق حلول مالية رقمية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة والمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، سيستفيد مصرف عجمان من الحلول الرقمية الكاملة التي تقدمها فاست (Fasset) لتوفير خدمات الأصول المرمزة (Tokenized Assets) لعملائه من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الوصول إلى أصول واقعية مرمزة مثل صناديق المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (S&P Shariah ETFs)، والذهب، ومنتجات الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى حلول التداول المؤسسي وخدمات الدفع عبر العملات المستقرة (Stablecoins).

ضمن هذه الشراكة، ستتولى شركة فاست (Fasset) تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم حلول الأصول الرقمية المتوافقة مع الأنظمة المصرفية لمصرف عجمان، بما يشمل أنظمة المحافظ الرقمية، وحلول التحقق من الهوية (KYC/B) بالتكامل مع مزودي الخدمات الخارجيين، وأنظمة الحفظ الآمن، وأدوات إدارة العمليات والامتثال التنظيمي. كما سيتم دمج بنية دفع قائمة على العملات المستقرة ومنصة تداول مؤسسية مخصصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع المعاملات العابرة للحدود.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم خدمات مالية مستقبلية متطورة، دون المساس بقيمنا الراسخة. ومن خلال دمج حلول الأصول الرقمية ضمن إطار متوافق مع الشريعة الإسلامية، نوسع نطاق المشاركة في الاقتصاد الرقمي ونقدّم لعملائنا فرصاً جديدة لبناء الثروة بثقة واستدامة».

وبموجب المذكرة، سيسهم مصرف عجمان في دعم العمليات المالية لشركة فاست (Fasset)، من خلال توفير حسابات تشغيلية وحسابات مخصصة لأموال العملاء بما يضمن حماية أموال المستثمرين وتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية في الدولة. ويؤكد هذا التعاون دور المصرف الريادي في بناء الجسر بين الصيرفة التقليدية والابتكار المالي القائم على الأصول الرقمية في دولة الإمارات.

وقال محمد رافي حسين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فاست (Fasset): «نؤمن أن مستقبل الابتكار المالي لا يقوم على التجربة فحسب، بل على التكامل الحقيقي. ومن خلال شراكتنا مع مصرف عجمان، نبني بنية تحتية لا تدعم التمويل المرمز فحسب، بل تدمجه في الممارسات المصرفية اليومية بطريقة تجعل إدارة الثروة أكثر شمولاً وأخلاقية».

تعكس هذه الشراكة الطلب المتزايد في دولة الإمارات والمنطقة على حلول مالية رقمية آمنة وشاملة ومتوافقة مع القيم الإسلامية. ومن خلال الجمع بين بنية البلوك تشين الحديثة والمصداقية التنظيمية للقطاع المصرفي الإسلامي، يمهد الطرفان الطريق نحو جيل جديد من الخدمات المالية الرقمية المستدامة، القائمة على الشفافية، والابتكار، والثقة.